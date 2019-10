23.10.2019 h 17:55 commenti

Dodici ragazzi pronti per entrare nel mondo del lavoro grazie al corso per addetto cuoco

Il progetto di Cescot Confesercenti Prato, finanziato dalla Regione Toscana, era rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi. A dicembre l'esame finale dopo 540 ore di aula e 360 ore di stage in ristoranti di Prato

Scaldano i motori anzi i fornelli i 12 giovani, ragazze e ragazzi, che stanno per terminare il corso di qualifica per addetto cuoco nell’ambito del Progetto Gusto organizzato da Cescot Prato, l’agenzia formativa di Confesercenti Prato, in partenariato con Omnia, Confesercenti Prato e Confcommercio Prato Pistoia. L’obiettivo è un l’ingresso nel mondo del lavoro nel campo della ristorazione. Il corso, finanziato dalla Regione Toscana tramite il Fondo Sociale Europeo, era rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi. Stanno partecipando in 12 ragazzi, un gruppo molto affiatato e determinato.

“Si tratta di un corso di qualifica di 900 ore – sottolinea Ascanio Marradi, direttore Cescot Confesercenti Prato – iniziato a gennaio e che terminerà a dicembre, durante il quale i ragazzi hanno svolto 540 ore di aula e 360 ore di stage presso ristoranti di Prato e che ha fornito agli allievi le basi per entrare nel mondo del settore della ristorazione. Siamo orgogliosi della qualità che stanno raggiungendo questi giovani, che lo ricordiamo, vengono da una condizione di disoccupazione e tentano questa opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro”. Di fatto è stato un corso molto partecipato a testimonianza che la figura dell’addetto cuoco è una figura particolarmente richiesta e che si auspica abbia buone possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Una figura professionale in grado di lavorare in aziende della ristorazione occupandosi di acquistare, ricevere e controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla preparazione di piatti semplici a supporto dell’attività del cuoco, di preparare semilavorati trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti.

Nel mese di dicembre gli allievi sosterranno le prove dell’esame finale per ottenere l’attestato che gli consentirà di affacciarsi nel mondo del lavoro in maniera qualificata e professionale.