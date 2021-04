22.04.2021 h 09:58 commenti

Dodici ore di divieto di sosta per una manifestazione nel pomeriggio, Confcommercio: "Spostatela altrove, ci danneggia"

L'associazione di categoria contesta l'ordinanza del Comune richiesta dalla questura in vista del sit-in di sabato pomeriggio organizzato dai Si Cobas in piazza delle Carceri

Confcommercio si scaglia contro il divieto di sosta imposto per l'intera giornata di sabato 24 aprile nella zona attorno a piazza delle Carceri dove nel pomeriggio si svolgerà la manifestazione di Si Cobas: “Impensabile vietare la sosta per l’intera giornata di sabato in un’area del centro storico. Manifestare è un diritto di tutti e non contestiamo lo svolgimento dell’azione in sé ma non possiamo accettare che questo comporti la perdita di posti auto.”

L'ordinanza comunale introduce il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 9 alle 21 in via Dante, via San Giovanni, via della Fortezza, via del Ceppo Vecchio, via San Bona Ventura. “Apprendiamo solo oggi la decisione presa dall’amministrazione comunale – su richiesta della Questura di Prato – di vietare la sosta nei dintorni di piazza delle Carceri per motivi di sicurezza nella giornata di sabato. Ciò significa togliere posti auto a possibili frequentatori del centro e rischiare un congestionamento del traffico nelle altre vie. Certo, ci sono altri parcheggi, ma in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo, introdurre limitazioni alla fruizione del cuore della città, ci appare illogico. Per lo più, tale divieto coinvolge le vie nei dintorni di piazza delle Carceri per 12 ore, coinvolgendo anche la fascia della mattina, libera dallo svolgimento di manifestazioni".

Una limitazione che in un periodo difficile come questo per la categoria, appare ancora più penalizzante: "I negozi e le attività sono riaperti da pochi giorni e non lavorano da mesi, una simile decisione penalizza tutte le imprese che – non ci dovrebbe essere bisogno di ribadirlo – sono allo stremo. Se non remiamo tutti nella stessa direzione, è impossibile riuscire a rialzare la testa dalla crisi economica e sociale generata dalla pandemia".

Confcommercio chiede quindi alle istituzioni di spostare la manifestazione in un'area "che abbia un impatto meno critico sulla frequentazione delle attività commerciali del centro storico. Ciò significherebbe non solo tutelare tutti ma anche sostenere l’economia della città e le sue imprese”.

Sul problema il consigliere comunale del gruppo Centrodestra, Leonardo Soldi, ha presentato una domanda d'attualità a cui sarà data risposta nel Consiglio comunale di oggi pomeriggio, 22 aprile.