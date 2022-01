27.01.2022 h 17:20 commenti

Dodici insegnanti dell'Ic Margherita Hack in partenza per l'Erasmus Plus

Destinazione Malta, Irlanda, Islanda e Austria per potenziare le lingue ma anche l'uso delle tecnologie. Partenze durante l'estate per non interferire con l'orario scolastico

Dodici insegnanti dell'Istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo partiranno per l'Erasmus plus con destinazione Malta, Irlanda, Islanda e Austria. Su 248 domande italiane arrivate alla Commissione Europea, solo 111 sono state approvate, fra queste anche quella della scuola montemurlese che ha partecipato con il progetto “Navigare in un mare di lingue, destinazione Europa.” L'obbiettivo, ovviamente è il potenziamento della lingua, ma anche l'uso delle tecnologie digitali. "Dal momento in cui il nostro personale sarà formato in lingua inglese- spiega la coordinatrice Elena Gigli - potrà accedere a molte opportunità di formazione a livello internazionale e non solo, che gli consentiranno di aprire i propri orizzonti e di portare conseguentemente i nostri alunni a essere cittadini europei coscienti e formati linguisticamente, mettendoli nelle condizioni di poter condividere esperienze con i propri coetanei, di apprendere la diversità nell'uguaglianza e l'uguaglianza nella diversità". I docenti partiranno soprattutto in estate, a scuole chiuse per non interferire nell' attività didattica, il soggiorno varie da una a due settimane, a seconda della destinazione: "Ho dato subito la mia disponibilità - spiega Martina Altigeri diretta in Islanda - perchè di natura sono curiosa e credo che sia un'ottima opportunità per formazione personale. Da studente ho già fatto l'esperienza dell' Erasmus, ora ci torno da docente con l'idea di poter anche tornare e condividere con i miei studenti l'esperienza vissuta, mi confronterò anche con insegnanti di altri paesi e questo è sicuramente molto stimolante"

Edizioni locali collegate: Montemurlo

