Dodici condanne per lo spaccio nelle piazze del centro. 4 anni e 4 mesi al rapinatore dell'ex assessore Pieri

Tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato. Il tribunale ha accolto tutte le richieste della procura. Le manette scattarono a ottobre 2020 al termine di un'operazione condotta dagli agenti del Servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia di Stato e della Squadra mobile di Prato

nadia tarantino

Lo spaccio non era occasionale ma organizzato e gestito secondo le logiche di mercato. La singola dose era solo uno dei tanti tasselli che componevano il mosaico di eroina e marijuana vendute alle decine di tossicodipendenti che arrivavano da mezza Toscana con la certezza di trovare, tra piazza Mercatale, piazza San Marco e la stazione centrale, lo spacciatore di turno. Si basa su questi due elementi l'ondata di condanne a carico di 12 africani della Nigeria, Sierra Leone, Ghana e Guinea, a cui oggi, martedì 29 marzo, il tribunale di Prato ha riconosciuto il reato di spaccio nella forma più grave. Tutti condannati con il rito abbreviato a pene comprese tra 4 anni e 2 mesi e 4 anni e 8 mesi i giovani finiti in manette a ottobre 2020 al termine di un'operazione antidroga su larga scala condotta dal Servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia di Stato e dalla Squadra mobile di Prato. Complessivamente oltre 50 anni di carcere per gli spacciatori che, una volta scarcerati in attesa del processo, hanno continuato a commettere reati finendo più volte nella rete delle forze dell'ordine. Tra gli imputati anche il nigeriano di 26 anni che lo scorso 3 gennaio aggredì e rapinò l'ex assessore del Comune di Prato, Rita Pieri, e il marito. Il giovane è attualmente rinchiuso nel carcere della Dogaia.L'accusa, sostenuta dai sostituti Laura Canovai e Massimo Petrocchi, è riuscita a dimostrare, grazie alle immagini delle telecamere nascoste e agli agenti infiltrati che si sono finti tossicodipendenti per documentare le continue cessioni di droga, che gli spacciatori non erano occasionali ma abituali. Insomma, il fatto che venissero trovati ogni volta con una sola dose – circostanza che non prevede l'arresto – non significava che non fossero anelli di una catena strutturata e organizzata, dedita allo spaccio continuo. Tante cessioni messe insieme, riunite in un fatto più grande che ha consentito di addossare a ciascuno degli arrestati l'imputazione più grave dello spaccio e cioè, per attenersi al tecnicismo, il primo comma dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti.Il sistema messo in piedi a Prato per sradicare lo spaccio dalle piazze e bloccare il flusso dei tossicodipendenti pendolari, era stata già adottato dal Servizio centrale operativo della polizia in altre città: Genova, Vicenza, Venezia, Lucca, Firenze. Una sorta di guerra alla norma in vigore giocata su due fronti: gli spacciatori attenti a non farsi trovare con più di un paio di dosi in modo da evitare l'arresto, gli investigatori impegnati a documentare la raffica di cessioni così da ricomporre lo spezzatino e far scattare le manette.