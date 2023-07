11.07.2023 h 12:56 commenti

Dodici chili di droga sintetica dall'Olanda nei barattoli di latte in polvere, due arresti

Il carico è stato sequestrato dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica nelle camere di un albergo nella zona di Galciana. In manette un uomo di 60 anni e una donna di 53. Denunciati due ventenni. Tutti sono risultati titolari di visto turistico. Indagini in corso per risalire al destinatario che avrebbe smerciato lo stupefacente

nt

Venticinque barattoli di latte in polvere per neonati, confezioni perfettamente integre e sigillate tanto da passare senza problemi i controlli all'aeroporto pur contenendo ketamina e shaboo. Sette chili di ketamina e 5 di shaboo per la precisione, chiusi in sacchetti infilati nei barattoli riempiti della soluzione derivata dal latte e stipati nella valigia. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri di Iolo al termine di un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di due corrieri cinesi, un uomo di 60 anni e una donna di 53, e alle denuncia di due connazionali di 20 anni. Il blitz è scattato nella notte tra sabato e domenica 9 luglio, nelle camere di un albergo a conduzione cinese, situato nella zona di Galciana. E' qui che i carabinieri, appostati già da ore, hanno sorpreso i quattro provenienti dall'Olanda, titolari di visto turistico, pronti ad incontrare la persona che poi avrebbe provveduto a distribuire il carico di droga ai locali notturni frequentati dai cinesi. Nessuno dei quattro è risultato sul registro che ogni albergo è tenuto a compilare per legge, ma questo non ha evitato i controlli nelle camere: in quella occupata dai due ventenni è stata trovata una quantità minima di droga, mentre nella stanza della coppia sono stati trovati i barattoli di latte in polvere ma di latte c'era ben poco.A mettere in moto le indagini sono stati i continui sequestri di stupefacente proprio nelle discoteche e nei club cinesi: sequestri sempre più numerosi nelle ultime settimane, a testimonianza di un incremento della quantità in circolazione.Si tratta ora di mettere insieme tutti gli altri tasselli: chi doveva ritirare i 12 chili di droga, a chi erano destinati precisamente e quale è il canale di approvvigionamento. Utile sarà l'analisi dei telefonini sequestrati ai quattro cinesi: numeri e conversazioni aiuteranno i carabinieri a ricostruire la rete dello spaccio.Domani, mercoled' 12 luglio, i due cinesi arrestati compariranno davanti al giudice delle indagini preliminari per l'udienza di convalida; entrambi sono difesi dall'avvocato Alessandro Fantappiè.Seicentomila euro il valore al dettaglio della droga: per un grammo, spesso, non bastano 50 euro. Ketamina e shaboo producono danni molto gravi: la prima sostanza è usata soprattutto in campo veterinario come anestetico e l'effetto è quello di una dissociazione immediata con la realtà, l'altra è usata per combattere sonno e stanchezza, è capace di tenere svegli per diversi giorni di seguito e di dare dipendenza nel breve termine.