Dodicenne travolto da un'auto sulla corsia preferenziale per gli autobus

E' successo questa mattina poco prima delle 8 in viale Piave. Il ragazzo era appena sceso dall'auto del padre. E' stato portato in ospedale in codice giallo dal 118

Imbocca la corsia preferenziale degli autobus e investe un ragazzino di 12 anni che stava attraversando la strada. E' successo questa mattina 18 gennaio poco prima delle 8 in viale Piave. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 che ha trasportato il dodicenne al Santo Stefano in codice giallo e la Municipale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino era appena sceso dalla macchina del padre che proveniva da piazza delle Carceri direzione San Marco, quando è stato investito dall'auto guidata da una 54enne di origine nigeriana che proveniva in direzione opposta. La donna è stata sanzionata per aver transitato senza autorizzazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.









