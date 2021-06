29.06.2021 h 10:59 commenti

Documentario su Pablito, la produzione cerca sosia di Paolo e Rossano Rossi bambini

Il casting è rivolto a ragazzini residenti in Toscana rispettivamente di 9, 12 e 16 anni. Dovranno inviare un video di presentazione e dove palleggiano con il pallone da calcio

Due bambini di 9 e 12 anni e un ragazzo di 16 sono richiesti dalla società di produzione che sta realizzando un documentario sulla vita di Paolo Rossi.

Il casting è gestito dalla società Palomar ed è richiesta una somiglianza sia con Pablito sia con suo fratello Rossano. In particolare i bambini di 9 e 12 anni dovranno assomigliare ai due fratelli Rossi come nella foto che pubblichiamo in alto. Il ragazzo di 16 anni, invece, dovrà assomigliare a Paolo adolescente, come nella foto in basso.

I candidati devono essere residenti in Toscana ed è necessario inviare alla mail pablitocasting@gmail.com un video di presentazione (max 1 minuto) in primo piano dicendo nome, cognome, età, altezza, città di provenienza e raccontare qual è stata la volta che siete stati più felici; un secondo video dove palleggiate (max 1 minuto) e vi si vede a figura intera. Necessari anche la liberatoria firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.