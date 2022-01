07.01.2022 h 11:25 commenti

Docente del Brunelleschi muore a 55 anni per il Covid

Si era infettata a fine novembre e dopo poco era stata ricoverata in terapia intensiva al Santo Stefano. Non si era ancora vaccinata e solo poco prima di ammalarsi aveva prenotato la prima dose

E' una professoressa di 55 anni l'ultima vittima del Covid a Prato. Mila Montagni insegnava lettere al liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo dove era approdata dopo l'esperienza di giornalista con una lunga collaborazione con la Nazione. Ed è stato proprio il quotidiano a dare la notizia del decesso della sua ex collaboratrice.

Mila Montagni aveva contratto il Covid a fine novembre. Dopo qualche giorno le sue condizioni erano peggiorate e da metà dicembre era stata ricoverata in terapia intensiva al Santo Stefano dove era stata intubata. Purtroppo le sue condizioni non sono migliorate e nella nottata di oggi, 7 gennaio, è arrivato il decesso. Mila Montagni non si era ancora vaccinata contro il Covid. Non era una no vax, ma aveva preferito aspettare, nonostante i rischi derivati dall'essere continuamente a contatto con tante persone per il suo lavoro a scuola. Alla fine si era convinta e aveva già prenotato la prima dose di vaccino, purtroppo il Covid non le ha lasciato il tempo di riceverlo.

La salma sarà esposta nel pomeriggio alla Croce d'Oro di Montemurlo, il funerale sabato alle 14,30 al Sacro Cuore di Montemurlo.

"E' un durissimo colpo per tutti noi - commenta la presiden del Brunelleschi Maria Grazie Ciambellotti -. Mila era una professoressa stimata e amata da tutti i ragazzi. Un punto di riferimento per l'intera scuola. Il prossimo anni sarebbe diventata vicepreside".