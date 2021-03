Giro di vite lungo le strade della Movida. Il sindaco Matteo Biffoni ha appena firmato l'ordinanza con cui vieta lo stazionamento a piedi o anche su veicoli non chiusi, quali motorini, biciclette e simili, dalle 16 alle 20 nei giorni di venerdì, sabato e domenica nelle seguenti strade: via Pugliesi, via dell’Accademia, via Giuseppe Garibaldi, via Settesoldi, via dei Lanaioli, via dei Sei, via dei Cimatori, vicolo Inghirami, via Buonconti, via Verdi, via Cesare Guasti, via Firenzuola, corso Mazzoni. via Ricasoli, via Cairoli, via Santa Trinita. Tale divieto parte già da oggi e resterà in vigore fino al 27 marzo. Naturalmente si associa a quello di evitare assembramenti e all'obbligo di indossare la mascherina.

È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi pubblici legittimamente aperti e alle abitazioni private. La violazione dei divieti stabiliti con l'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da 400 a mille euro. Il provvedimento, richiesto da una parte dell'opposizione già giorni fa dopo che lo scorso fine settimana si erano registrate folle notevoli in centro e in alcuni giardini, è in sostanza lo stesso adottato lo scorso 23 ottobre per mettere un freno alla concentrazione di persone nei luoghi della Movida.

Il sindaco ha poi firmato una seconda ordinanza che prevede la chiusura di alcuni spazi gioco cittadini particolarmente frequentati. Il provvedimento prevede la chiusura del parco Giocagiò, del playground di via Vulcano e del playground di via Colombo dalle ore 7 di domani, domenica 7 marzo fino alle 24 di domenica 14 marzo con possibilità di proroga in base all'andamento dei contagi.

Anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai ha firmato oggi un'ordinanza che inasprisce i provvedimenti antiassembramento e antistazionamento sul territorio. L'ordinanza è valida da oggi 6 marzo fino a sabato 20 marzo. "A Montemurlo l'andamento dei contagi rimane stabile e per ora la situazione non è particolarmente preoccupante - dice Calamai - ma a livello provinciale si registra una crescita della diffusione del virus ed è quindi opportuno prendere al più presto misure stringenti per evitare di tornare in zona rossa e dover chiudere le nostre scuole".

Da oggi 6 marzo, dunque, divieto di assembramento e stazionamento a piedi e su veicoli non chiusi (biciclette, motocicli) negli spazi verdi aperti e nelle seguenti piazze: piazza della Libertà, piazza della Costituzione, piazza Don Milani, piazza Castello a Rocca, piazza Amendola a Oste e piazza Bini a Bagnolo. Nel provvedimento del sindaco viene poi ribadito il divieto di stazionare negli spazi antistanti agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande. Chiusi anche i giardini recintati e le aree gioco. Il sindaco Calamai ha disposto per questo fine un aumento dei controlli sul territorio.

Un provvedimento analogo è stato adottato anche a Poggio a Caiano, dove il sindaco Francesco Puggelli ha firmato un’ordinanza che vieta a partire da oggi, sabato 6 marzo, lo stazionamento in via Garibaldi, via Risorgimento, via Lorenzo il Magnifico, via Vittorio Emanuele II, via Cancellieri, via Europa, piazza Santissimo Rosario, piazza XX Settembre, piazza IV Novembre, piazza Buontalenti, piazza della Riconciliazione, via del Bargo, via di Bonistallo, via Ertona, via Petraia, via Santa Cristina in Pilli, in piazza dei Caduti a Poggetto e in via Statale. All’ordinanza si somma il divieto di stazionare di fronte agli esercizi che si occupano di asporto di alimenti e bevande. L’ordinanza sarà applicata nei giorni di venerdì, sabato e domenica a partire dal oggi, 6 marzo, fino al 28 marzo 2021. La violazione dei divieti è punita con sanzione amministrativa da 400 a mille euro.

“La situazione a livello provinciale è al limite e rischiamo la zona rossa che, come sappiamo, comporterebbe sia la chiusura delle scuole che di molte attività - spiega il sindaco Francesco Puggelli - abbiamo perciò ritenuto necessario intervenire per arginare la crescita della curva e per provare a scongiurare le restrizioni più pesanti”.

Il sindaco Matteo Biffoni lancia un monito alla popolazione: "Questa è l'ultima occasione, è bene sia chiaro a tutti: se i dati non migliorano dovremo prendere provvedimenti drastici di chiusura e non mi riferisco solo alle scuole, perché non ha senso lasciare gli studenti a casa e tutto il resto aperto - ribadisce Biffoni -. Aumenteranno i controlli ma deve aumentare il senso di responsabilità di ciascuno, altrimenti non se ne esce. E le conseguenze continueranno a ricadere sulla salute e sul lavoro, due beni a cui credo teniamo tutti".In sostanza questa ordinanza, accompagnata da un potenziamento dei controlli, è l'ultimo tentativo per far abbassare i dati sui contagi. Poi non resterà che la zona rossa.