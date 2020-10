01.10.2020 h 18:08 commenti

Diverbio per questioni di viabilità, inseguono un'auto e la danneggiano a furia di calci e pugni: denunciati

Due uomini di 37 e 40 anni devono rispondere di violenza privata. Il fatto è avvenuto in via della Rugea. A bordo dell'auto danneggiata due diciannovenni che hanno chiesto l'intervento della polizia

Il diverbio per questioni di viabilità si è trasformato in un inseguimento e nel danneggiamento di un'auto. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 settembre, in via della Rugea, nella zona di Castelnuovo. La polizia ha denunciato due uomini di 37 e 40 anni per violenza privata ai danni didue giovani di 19 anni. Tutti i protagonisti sono pratesi. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti, i due denunciati, alla guida delle rispettive auto, avrebbero inseguito la macchina su cui viaggiavano i ragazzi e, una volta raggiunta, l'avrebbero presa a calci e pugni per regolare i conti di un precedente diverbio sorto a causa di una mancata precedenza. I due diciannovenni, quando si sono accorti di essere inseguiti dai due uomini, hanno chiesto aiuto alla polizia che è arrivata sul posto e ha messo fino alla lite. I due denunciati si sono incolpati a vicenda ma non hanno evitato la denuncia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus