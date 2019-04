02.04.2019 h 17:00 commenti

Diventerà permanente la rotatoria tra viale della Repubblica e via Ferrucci

Positiva la sperimentazione effettuata dal Comune: a maggio la stabilizzazione. Soddisfatta l'Aci che aveva indicato il punto come una delle priorità sul fronte della sicurezza stradale

A maggio la rotonda tra viale della Repubblica e via Ferrucci verrà stabilizzata. Ad annunciarlo è Filippo Alessi, assessore alla mobilità del Comune di Prato, che oggi 2 aprile, ha effettuato un sopralluogo, insieme ai vertici dell'Aci di Prato, dove è stata installata una rotatoria provvisoria. Prositivi i risultati della sperimentazione e quindi il Comune ha deciso di rendere definitiva la struttura.

L'intersezione tra viale della Repubblica e via Ferrucci era uno dei punti più pericolosi che Aci Prato aveva segnalato da tempo. "L'intervento in viale della Repubblica - dice Alessi - fa parte di un progetto complessivo che andrà fino al Museo Pecci ed è finanziato da fondi ministeriali per circa 500 mila euro".

Soddisfatta l'Aci: "Abbiamo apprezzato il metodo che l'amministrazione ha utilizzato - afferma il presidente dell'Aci Prato Federico Mazzoni - perchè è sperimentale, quindi reversibile, e allo stesso tempo scientifico. Inoltre dà priorità alla sicurezza. Hanno avuto coraggio e con questo sistema c'è la possibilità di tornare indietro. La rotonda tra via Ferrucci e viale della Repubblica, vicino alla nostra sede, era un punto improponibile dal lato della sicurezza così come quello in piazza Europa. Spero che si possa intervenire anche in quella zona per sistemare una situazione complicata".