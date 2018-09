05.09.2018 h 16:13 commenti

Diventa un docufilm la lotta agli incendi boschivi, la regia è di un giovane pratese

Prodotto dalla Vab, il video di Simone Ducci è stato presentato alla Manifattura del cinema alla presenza dell'assessore regionale Remaschi

È firmato dal videomaker pratese Simone Ducci, il documentario "Il fuoco intorno", prodotto dalla Vab in collaborazione con Cesvot, Regione e D.r.e.am Italia, per far conoscere all'opinione pubblica i disastri ambientali che la distruzione di un bosco porta con se. Spesso infatti, gli incendi sono provocati dalla mano dell'uomo. Il video è stato presentato ieri mattina, 5 settembre, alle Manifatture del cinema alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Remaschi. In 16 minuti, attraverso interviste agli operatori, Ducci mostra cosa succede durante un incendio, cosa significa spegnerlo e quanto sacrificio occorre prima che tutto torni alla normalità.Spente le fiamme, nella maggior parte dei casi i cittadini ignorano ciò che davvero succede alla flora e alla fauna nei mesi e negli anni successivi alla furia distruttiva del rogo. Scoprirlo può aiutare a riflettere per evitare comportamenti sbagliati o sconsiderati. È l'obiettivo del video, girato tra Prato, Siena, Firenze e Pistoia in collaborazione con Fabio Mazzoni, che presto sarà portato anche nelle scuole. Rispetto al 2017, almeno al momento, il 2018 è stato un anno decisamente migliore per gli incendi boschivi. Ad esempio ad agosto sono stati 82 contro i 120 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. In tutta l'estate sono stati quasi 150 per 81 ettari andati in fumo contro i 250 del 2017. In generale, le politiche regionali e il sistema di prevenzione incendi che può contare su 5mila operatori, 600 mezzi terrestri e fino a 10 elicotteri, sono riusciti a ridurre a un ettaro la superficie media ad incendio contro i 3,5 agli inizi del Duemila, e a spegnere i roghi entro 6 ore nell'80% dei casi. La speranza è che il documentario del giovane pratese, contribuisca a ridurre ulteriormente questi numeri. Anche i cittadini possono contribuire contattando l'800425425 quando avvistano un principio d'incendio bosco.