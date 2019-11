25.11.2019 h 15:46 commenti

Ditte intestate a prestanome e assegni al portatore: imprenditore nasconde 12 milioni di euro al fisco

La guardia di finanza ha ricostruito il meccanismo messo in piedi da un 38enne per non pagare le tasse e l'Iva. Coinvolte sette ditte, tutte riconducibili all'uomo ma intestate ad altre persone

E' accusato di aver nascosto al fisco circa 12 milioni di euro di imponibile ed evaso Iva per 2,6 milioni di euro utilizzando sette tra società e ditte individuali intestate a “prestanome”. Si tratta di un imprenditore cinese di 38 anni, attivo nel settore della confezione di capi di abbigliamento e finito nel mirino della guardia di finanza di Prato che, al termine di una verifica fiscale, lo ha denunciato per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed occultamento della contabilità. Denunciati anche tre dei prestanome.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, il 38enne aveva fittiziamente intestato ad una zia la propria azienda, della quale risultava essere dipendente. L’impresa commissionava poi i lavori alle altre società/ditte individuali interposte, intestate ad altri prestanome, che confezionavano i capi di abbigliamento e glieli restituivano per la commercializzazione, nel contesto di un rapporto esclusivo. Il tutto con una consistente evasione di imposta. In questo modo l’imprenditore cinese ha potuto realizzare, sottraendola alla tassazione, una produzione di capi di abbigliamento ulteriore e parallela rispetto a quella ufficiale.

È risultato fondamentale - per la ricostruzione degli imponibili evasi nonché per la loro riconducibilità in capo all’imprenditore occulto - l’attento e circostanziato esame di un cospicuo numero di assegni bancari “al portatore”, espediente frequentemente utilizzato per sottrarsi alle indagini bancarie. Determinante si è rivelata anche la scoperta, nei locali aziendali, di numerosi buoni di consegna riportanti in lingua cinese annotazioni relative alle operazioni “non fatturate”, regolate per contante o, appunto, mediante gli assegni bancari “al portatore”. Sono state quindi contestate anche violazioni alla disciplina antiriciclaggio per transazioni avvenute al di fuori dei canali ufficiali per circa 2,7 milioni di euro.