Ditte "apri e chiudi": FdI: "Prevedere fidejussioni per imprenditori extraUe"

La proposta partita da Prato è stata inserita nel programma nazionale del partito di Giorgia Meloni. Il senatore La Pietra: "Da noi tutti candidati provenienti dal territorio"

Viene da Prato la proposta contro la concorrenza sleale delle aziende a conduzione straniera inserita nel programma elettorale nazionale di Fratelli d'Italia. L'annuncio è stato fatto stamani, 5 settembre, nel corso della presentazione dei candidati dei collegi che riguardano Prato, uninominali e proporzionali, del partito di Giorgia Meloni (assente Giovanni Donzelli, capolista al proporzionale alla Camera). A spiegarla è stata Chiara La Porta, seconda nel plurinominale alla Camera, tra i pochi candidati pratesi di questa tornata elettorale: "Proponiamo che gli imprenditori di origine extra Ue debbano avere delle fidejussioni quando aprono le loro aziende sul territorio. Questo a garanzia di tasse e tributi che troppo spesso, con il meccanismo apri-chiudi ben noto nel nostro distretto, vengono evasi". Sulla politica energetica Fratelli d'Italia chiede di slegare il prezzo dell'elettricità da quello del gas e di investire sulle energie alternative. Sul rigassificatore che governo e Snam vogliono piazzare a Piombino, città amministrata da Fratelli d'Italia, il coordinatore provinciale Patrizio La Pietra, capolista al proporzionale al Senato, puntualizza: "Ci sono molte ombre sulle procedure seguite per scegliere quella localizzazione. Quindi, prima di tutto faremo chiarezza in merito. – afferma il senatore uscente – Poi il Pd deve smettere di ingannare i cittadini: quell'impianto non servirà per questo inverno. Senza intoppi si parla dell'attivazione per la primavera 2023. Noi crediamo invece, che sia possibile potenziare i rigassificatori già esistenti. Ci chiediamo perché il governo non lo voglia fare". Paolo Marcheschi, terzo nel listino proporzionale al Senato, ha ribadito la necessità di una sanità pubblica: "Sono un ex consigliere regionale. Dobbiamo proseguire il lavoro che abbiamo fatto fino a oggi per mettere in evidenza tutte le ipocrisie della rossa Toscana, dall'ambiente alle infrastrutture passando dai disservizi sanitari. Siamo davanti a ottimi medici ma a una pessima organizzazione che comporta anche la loro fuga altrove". Sanità su cui pone l'accento anche Alessandro Amorese, terzo al plurinominale alla Camera: "L'inadeguatezza dei nuovi ospedali, da Prato a Massa passando da Pistoia a Lucca, ha favorito la sanità privata, mattone dopo mattone. A nostro avviso è essenziale rafforzare la sanità territoriale per dare le risposte corrette e nei tempi giusti ai cittadini".Ha partecipato alla presentazione anche l'onorevole pratese Erica Mazzetti di Forza Italia, candidata all'uninominale alla Camera per tutta la coalizione: "Al contrario del Pd – ha ribadito La Pietra – abbiamo puntato tutto sui territori di riferimento valorizzandoli e questo anche per gli uninominali. Non ci sono paracadutati".