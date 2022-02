21.02.2022 h 10:13 commenti

Ditta sfrattata dopo aver versato a nero 400mila euro di "buona entrata": il caso approda in procura

La vicenda ruota intorno ad un capannone del Macrolotto 1. Lo sfratto dopo tre mesi di mancato pagamento dell'affitto, nonostante la caparra versata: "Per non mandarci via, voleva altri 400mila euro"

nadia tarantino

Quattro anni fa avrebbe pagato una 'buona entrata' di 400mila euro per garantirsi l'affitto di un capannone nel Macrolotto 1 e avviare l'attività di pronto moda. Una 'buona entrata' a fondo perduto e a nero. Da quel capannone, il mese scorso, è stato sfrattato per aver saltato il pagamento di tre mensilità di locazione e, quando si è rimesso in pari e ha chiesto di poter restare, l'immobiliarista avrebbe preteso altri 400mila euro per firmare un nuovo contratto.E' il riassunto della denuncia che un'operaia cinese ha presentato nei giorni scorsi ai carabinieri per conto dello zio, imprenditore attualmente in Cina, in attesa che le norme antiCovid gli consentano di rientrare. Un racconto dettagliato che, almeno sulla carta, lascerebbe intravedere i contorni dell'estorsione e che, soprattutto, porta alla luce, di nuovo, la pratica della 'buona entrata', una sorta di pedaggio senza il pagamento del quale non sarebbe possibile aprire un'impresa nel Macrolotto 1. Ma non è più conveniente comprare il capannone? “Nessuno vende – è la risposta della donna – solo affitto”.La denuncia arriverà alla procura che già in passato, delegando le indagini alla guardia di finanza, si è occupata di almeno un paio di casi analoghi. Uno, in particolare, è già davanti al tribunale: imputata di tentata estorsione è una pratese di 52 anni che, secondo quando dichiarato dalla sua ex inquilina cinese, avrebbe chiesto, subito dopo la stipula del contratto, “170mila euro in contanti a titolo di buona entrata” per non dare corso allo sfratto che si basava sul presupposto di abusi edilizi che – a detta dell'imprenditrice – erano già presenti.Nel caso denunciato ai carabinieri nei giorni scorsi, ci sono in ballo 400mila euro: “Lo zio ha saltato tre mesi di affitto la scorsa estate a causa del lockdown e quando il conto è stato saldato era troppo tardi perché lo sfatto era già diventato esecutivo – racconta l'operaia – quando i carabinieri sono venuti a dirmi che dovevo immediatamente lasciare libero l'immobile, ho fatto presente l'avvenuto pagamento ma non c'è stato niente da fare. A quel punto ho chiesto all'agenzia immobiliare se potevamo restare, ma la risposta è stata che si sarebbe potuto fare un nuovo contratto dopo una buona entrata di 400mila euro in contanti. Tutti quei soldi non li abbiamo e ora siamo tutti senza lavoro”.Un meccanismo, quello della 'buona entrata' che i cinesi conoscono bene così come conoscono a memoria il listino in vigore: “Il Macrolotto di Iolo costa tanto – continua la donna – ci sono cinesi che hanno pagato anche 800mila euro. Via Toscana, via del Molinuzzo, via dei Fossi e le strade di Tavola costano meno. Se un cinese che ha pagato la buona entrata decide di lasciare il capannone ma senza perdere i suoi soldi, deve trovare qualcuno che entri al posto suo e gli restituisca quanto versato”.Indagini sulla 'buona entrata' sono complicate: i soldi in contanti non lasciano traccia. Serve altro per dimostrare che la pratica illecita esiste. La legge non prevede che si debba pagare per prendere in affitto un immobile, magari si versa la caparra che però poi, quando è il momento, viene restituita: “Io non lo so come è la legge, io so che lo zio ha dato 400mila euro”, la risposta della donna.Una vicenda che porta a galla un fenomeno che, se confermato, si traduce in un fiume di denaro a nero che passa da una tasca all'altra senza fermarsi alla casella delle tasse. Il bottino sono i capannoni nel Macrolotto 1 il cui tariffario sale e scende non per le condizioni generali o per le dimensioni, ma per la posizione e la visibilità, requisiti fondamentali per chi fa della propria insegna e delle proprie vetrine la più potente calamita per attrarre le migliaia di compratori che ogni giorno arrivano da tutta Europa. “Nelle altre zone non si paga la buona entrata – conclude la donna – o si paga molto meno. Tutti vogliamo stare nel Macrolotto 1, nel Macrolotto di Iolo e a Tavola perché ormai i clienti conoscono la strada e vanno solo in quella zona”.