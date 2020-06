06.06.2020 h 13:47 commenti

Ditta senza Registro per i rifiuti: maximulta e sequestro di tutte le macchine taglia e cuci

Gli agenti della polizia municipale, intervenuti in una confezione a San Giusto, hanno messo i sigilli alle macchine per interrompere la produzione di scarti. Elevate sanzioni pecuniarie per quasi seimila euro

Sequestrate ieri, 5 giugno, 38 taglia e cuci in una confezione di SanGiusto per le irregolarità riscontrate nel Registro di carico e scarico dei rifiuti, che consente di tracciare la produzione e lo smaltimento. L'intervento è stato effettuato dagli agenti della polizia municipale che, per prevenire ulteriori produzioni di rifiuto incontrollato, hanno posto sotto sequestro amministrativo i 38 macchinari utilizzati per l’attività produttiva, oltre alla contestazione di sanzioni pecuniarie per un totale di 5.866 euro per la violazione delle norme del Testo Unico Ambientale.

Edizioni locali collegate: Prato

