11.09.2021

Ditta di confezioni distrutta dalle fiamme, paura all'alba in via Carlo Livi

L'incendio ha interessato un capannone e ha provocato il crollo del tetto. Per fortuna non ci sono stati feriti. Evacuata una famiglia che vive nell'edificio adiacente a quello andato a fuoco

Un violento incendio è divampato prima dell'alba di stamani, 11 settembre, in una piccola confezione in via Carlo Livi. L’edificio, di circa 100 mq, ha riportato ingenti danni in quanto il tetto è crollato completamente e ancora in atto le verifiche di stabilità da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti, solo una famiglia dell’edificio adiacente è stata evacuata in via precauzionale. L'allarme è scattato intorno alle 5.30, quando è stato visto il fumo uscire dall'edificio. Testimoni parlano di numerosi cittadini cinesi visti scappare dalla ditta. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco della centrale, quella di Montemurlo, due autobotti e l’autoscala. Presenti anche i carabinieri e il personale del 118.

Al momento le cause che hanno innescato le fiamme risultano da accertare.