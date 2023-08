31.07.2023 h 14:12 commenti

Ditta di abbigliamento all'ingrosso evade l'Iva intracomunitaria, sanzioni per 2 milioni e mezzo

Operazioni commerciali fittizie sono state scoperte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Accertata un'evasione di quasi 500mila euro

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Prato e Pistoia hanno scoperto nel settore dell'Iva intracomunitaria un'evasione di imposta per un importo superiore a 465 mila euro da parte di una società di commercio all'ingrosso di abbigliamento. In base alle verifiche la società ha indebitamente contabilizzato acquisti da operatori commerciali risultati inesistenti (cosiddetto 'missing trader').

La verifica è scaturita da un'attenta analisi dei rischi con l'ausilio delle banche dati a disposizione e dal successivo innesco della cooperazione amministrativa tra stati membri. La stessa società, inoltre - spiega sempre l'Adm - "non ha fornito le prove idonee a far ritenere che le merci oggetto di

cessioni intracomunitarie fossero effettivamente trasferite sul territorio di un altro stato membro, costituendosi in tal modo un plafond fittizio".

Contestate, per le irregolarità riscontrate, sanzioni amministrative per un importo di oltre 2 milioni e mezzo.