28.04.2020

Dito incastrato nella padella, lo liberano i vigili del fuoco con una smerigliatrice. Guarda il video

Disavventura per un ragazzo che ieri sera è arrivato al pronto soccorso. Per risolvere l'incidente domestico è stato necessario intervenire con molta attenzione per tagliare il metallo

Guarda il delicato intervento dei vigili del fuoco

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per risolvere un curioso, quanto pericoloso, incidente domestico, occorso nella serata di ieri, lunedì 27 aprile, ad un ragazzo che aveva accidentalmente incastrato un dito nel manico di una padella. Nonostante tutti gli sforzi il giovane non era riuscito a liberarsi, mentre il dito si andava sempre più gonfiando con la circolazione limitata del sangue. Così è stato deciso di portare il ragazzo al pronto soccorso, dove è arrivato intorno alle 23. I sanitari, vista la situazione, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, grazie all’uso di una smerigliatrice, e operando con molta attenzione, hanno tagliato il metallo permettendo al giovane di liberarsi.

