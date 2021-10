Quasi due tonnellate di prodotti alimentari (per la precisione 1.840 kg) sono stati inceneriti nei giorni scorsi dal carabinieri forestali di Prato nel termovalorizzatore di Montale. Si tratta di merce sequestrata in esercizi commerciali aperti al pubblico e frequentati da consumatori di nazionalità sia cinese che italiana.

Tutto il materiale distrutto era accomunato dalla caratteristica di essere stato irregolarmente messo in vendita: prodotti alimentari scaduti, privi di etichettatura o provvisti di etichettatura incompleta o non rispondente alla realtà. Tra gli alimenti distrutti anche prodotti congelati o surgelati oppure posti in vendita sugli scaffali a temperatura ambiente: pane cinese, pasta, involtini primavera, salse, biscotti e dolci, numerose taniche contenenti bevande alcooliche a base di riso, circa due quintali di frutta ortaggi e spezie confezionati in vario modo, e oltre 4 quintali di pesce di specie diverse; distrutte anche 220 confezioni di sementi irregolarmente detenute provenienti da un secondo sequestro.