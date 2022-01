20.01.2022 h 11:25 commenti

Danneggiata un'altra macchina in via Volturno, i residenti protocollano la petizione

All'alba un tir ha colpito una macchina parcheggiata danneggiando parte della fiancata. L'autista, nonostante la presenza di due testimoni che hanno cercato di fermarlo, è scappato. I residenti chiedono l'installazione di una telecamera e dei dissuasori



Ennesima macchina danneggiata in via Volturno all'angolo con via Garagliano ( leggi ). All' alba di martedì 18 gennaio, un tir ha speronato una vettura parcheggiata trascinandola per qualche metro.L'autista ha proseguito la sua corsa senza fermarsi, nonostante la presenza di due testimoni che hanno tentato di fermarlo. Da luglio è la terza volta che succede e infatti i residenti hanno protocollato proprio oggi una petizione con 300 firme per chiedere di installare i rallentatori e una telecamera che inquadri l'incrocio .

"Siamo esasperati - spiega Annamaria Ferracane - all'alba i due testimoni, non sapendo chi avvertire, hanno suonato il mio campanello. Mi hanno dato la targa del rimorchio e la scritta che compariva sulla fiancata del camion. La macchina non è di un residente, quindi ho messo un biglietto sul parabrezza. Il proprietario poi è andato a sporgere denuncia".

Il problema di via Volturno è stato sollevato dal consigliere comunale Marco Curcio: "Le persone sono esasperate: i residenti si ritrovano danni di migliaia e migliaia di euro e non possono mai risalire ai responsabili. Una telecamera consentirebbe di individuare i responsabili per il risarcimento del danno: proprio non capisco perché alle legittime richieste dei cittadini di Chiesanuova il Comune risponda picche".