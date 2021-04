29.04.2021 h 08:06 commenti

Distrutta dalle fiamme un’auto parcheggiata davanti al cimitero di Tavola

I vigili del fuoco di Prato sono stati chiamati ieri sera attorno alle 23 da chi abita nelle vicinanze. Sul posto anche la polizia

Sono da accertare le cause che ieri sera, 28 aprile, hanno provocato l’incendio di un’auto nel parcheggio antistante il cimitero di Tavola.

L’allarme ai vigili del fuoco di Prato è stato dato intono alle 23 da chi abita nelle vicinanze. Le fiamme sono state domate prontamente ma l’auto, una Seat Tarraco, è andata completamente distrutta. Non risultano altri veicoli danneggiati. Sul posto, a supportare l’attività dei vigili del fuoco, anche due pattuglie della polizia. Secondo quanto accertato il mezzo è intestato a un’azienda di noleggio a lungo termine di Milano ma al momento non è stato possibile risalire a chi la utilizzasse.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus