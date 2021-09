06.09.2021 h 17:23 commenti

Distrugge la Ferrari mentre gira un video illegale in piazza a Montemurlo

Protagonista un 70enne che con una troupe stava riprendendo le sue evoluzioni non autorizzate. Ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un olivo. Adesso sarà anche multato

Voleva registrare un video mentre con la sua Ferrari Testa Rossa faceva evoluzioni in piazza a Montemurlo, ma le riprese si sono interrotte bruscamente quando ha perso il controllo della costosa auto per finire contro un ulivo in una aiuola. Ingenti i danni alla vettura, modello ormai storico valutato intorno ai 135 mila euro.

E' successo questa mattina, 6 settembre, in piazza della Costituzione a Montemurlo intorno alle 11. protagonista dell'incredibile scena non un ragazzino in cerca di fama sui social, ma un uomo di Agliana di 70 anni.

Insieme al proprietario e conducente della Ferrari c'era una troupe di Pontedera composta da un cameramen e un tecnico del suono, per registrare le sgommate del bolide da pubblicare poi in rete. Il settantenne si è così messo alla guida della Ferrari e ha iniziato a percorrere la piazza a tutta velocità, sgommando in curva, proprio come se fosse sul circuito del Mugello, seguito da vicino dai due operatori, specializzati in questo tipo di servizi. Dopo i primi due giri, però, il 70enne ha perso il controllo del mezzo, la Ferrari ha slittato, è finita in un'aiuola sul lato della piazza dove si trova anche il fontanello pubblico ed ha abbattuto un olivo.

L'operatore video, che seguiva da vicino il mezzo, è riuscito a fare un balzo e a scansare miracolosamente la vettura fuori controllo, riportando solo qualche escoriazione. È andata peggio al conducente della Ferrari che ha sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza dell'auto ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.

La prova su strada con tanto di riprese non era assolutamente autorizzata dall'amministrazione comunale, tanto più che il fatto è avvenuto solo a pochi metri dal Comando della polizia municipale di via Toscanini. Gli agenti, quando hanno udito il rumore dell'impatto, sono prontamente intervenuti in piazza e, oltre ad effettuare i rilievi, hanno avviato ulteriori accertamenti per concretizzare le conseguenti sanzioni, come fa sapere la comandante della Municipale, Enrica Cappelli.

Incredulo e preoccupato per quanto avvenuto è il sindaco Simone Calamai che dice: "Piazza della Costituzione è una piazza pubblica, sempre molto frequentata dalle persone e dai bambini che la percorrono per recarsi al vicino giardino. E' stata davvero una fortuna che nessun altro, oltre al conducente, sia rimasto ferito o coinvolto nell'incidente".