03.07.2020 h 12:58 commenti

Distribuzione gratuita di mascherine per anziani, disabili e famiglie numerose

Il Comune ne consegnerà domani 51mila grazie alla disponibilità delle associazioni di volontariato aderenti al sistema di Protezione civile. La consegna tra le 9 e le 13 in 19 punti della città

Saranno distribuite domani sabato 4 luglio le 51mila mascherine che la Protezione civile mette a disposizione di alcune fasce della popolazione. I destinatari saranno gli ultrasettantenni, i disabili e le famiglie numerose, che potranno ritirare un kit di 3 mascherine come quelle già consegnate dalla Protezione civile con il porta a porta in tutta la città. Una decisione che era stata annunciata la scorsa settimana dal sindaco Matteo Biffoni alla chiusura del Centro operativo comunale, aperto ininterrottamente dal 9 marzo per affrontare l'emergenza Coronavirus.

Gli aventi diritto potranno ritrare le mascherine dalle 9 alle 13, presso una delle sedi delle associazioni di volontariato aderenti al sistema di Protezione civile.

Di seguito l'elenco delle associazioni dove è possibile ritirare le mascherine: Croce Rossa Italiana sede Prato, Csn Prato, Pubblica Assistenza Santa Lucia, Pubblica Assistenza San Paolo, Pubblica Assistenza Narnali/Viaccia, Pubblica Assistenza Casale, Pubblica Assistenza Tavola, Pubblica Assistenza Prato Sud, Pubblica Assistenza La Querce, Pubblica Assistenza Prato, Misericordia di Castelnuovo, Misericordia di Grignano, Misericordia di Mezzana, Misericordia di Galciana, Misericordia di Prato, Vab Prato, Croce d'Oro di Prato.