Distretto tessile green, lunedì la visita della sottosegretaria alla Transizione ecologica Gava

La rappresentante del governo visiterà un'azienda della filiera del riciclato per poi incontrare i vertici di Confindustria

La sottosegretario al ministero della Transizione ecologica Vannia Gava sarà a Prato lunedì prossimo, 20 settembre. Nel pomeriggio visiterà un'azienda della filiera del riciclato tessile a Montemurlo insieme al senatore commissario provinciale della Lega, Manuel Vescovi. A seguire la rappresentante del governo farà tappa a Confindustria Toscana Nord.

Per la vicecommissaria del Carroccio pratese, Patrizia Ovattoni: "Il nostro distretto -spiega -da oltre un secolo è specializzato proprio in economia circolare tessile continuando a fare innovazione e ricerca e non può mancare sui tavoli decisionali; è fondamentale che le normative vengano scritte in maniera consona e con cognizione di causa. Abbiamo una grande occasione con la rivoluzione green ed in un colpo solo possiamo risolvere questioni occupazionali e l’annoso problema degli scarti tessili che, con normative pensate e scritte in maniera equilibrata, possono tornare ad essere preziosa materia prima seconda anziché essere destinate alla discarica".

La giornata proseguirà con una cena a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Angela Castiello per il comune di Carmignano. E' prevista anche la presenza del sottosegretario al ministero del Lavoro Tiziana Nisini.