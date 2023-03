31.03.2023 h 11:13 commenti

Distretto di San Paolo, pronta la gara: entro l'anno via ai lavori

L'Asl Toscana centro ha validato il progetto e stabilito i criteri per la scelta della ditta. La pubblicazione della gara è prevista entro un paio di settimana. Non sarà europea, quindi durerà tre mesi

(e.b.)

E' pronta la gara d'appalto per la costruzione del distretto di San Paolo. L'Asl Toscana centro ha appena validato il progetto esecutivo e stabilito le “regole del gioco”. Il passa successivo sarà la pubblicazione del bando. L'intervento ha un costo complessivo, arredi compresi, di oltre 6,5 milioni di euro, ben oltre il preventivato a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. La base di gara per i lavori è di oltre 5,1 milioni di euro. Seppur di poco, siamo sotto la soglia prevista per le gare europee che durano almeno sei mesi. Per questa ne basteranno, quindi tre dal momento della pubblicazione che dovrebbe avvenire entro un paio di settimane. Si calcola che tra la pubblicazione, la scelta del vincitore e l'assegnazione dei lavori si arriverà a fine anno. La durata prevista del cantiere è di 630 giorni, poco meno di due anni. Salvo imprevisti, dunque, dato che i lavori per la costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano stanno per partire e dureranno 875 giorni, è possibile ipotizzare che le due strutture sanitarie, fondamentali per potenziare l'offerta sanitaria del territorio, arriveranno al traguardo insieme o quasi.Per la zona di San Paolo significa ritrovare un servizio perso quasi dieci anni fa con la chiusura del distretto. Da allora ogni giorno è stata battaglia dei cittadini e del Comune, prima per convincere Asl e Regione a ridare al territorio questo servizio, e poi per trasformare il progetto in realtà. Nel corso del tempo, il progetto ha visto lievitare il suo quadro economico di oltre due milioni di euro fino a un totale di 6,4 milioni.Spesa che sarà coperta per 4 milioni da fondi statali ex articolo 20 legge 67/88 e per il resto dall'Asl: per quasi 2,3 milioni con autofinanziamento e per 215mila euro con un mutuo.Il distretto-casa della salute di San Paolo, sorgerà nell'attuale area incolta tra via Toscanini e via Donizetti, di proprietà comunale, nei pressi della scuola. Sarà a due piani, terra e primo, e ospiterà guardia medica, salute mentale, salute donna, ambulatori, prelievi. La struttura funzionerà 24 ore su 24, avrà la diagnostica e sarà contrassegnata da una fortissima integrazione con i medici di medicina generale.L'edificio, in tutto oltre 1800 metri quadrati, avrà forma a "L" in modo da agevolare gli accessi dalle due strade. Il suo compito non è solo quello di servire la zona di San Paolo, che attende la struttura da oltre 8 anni, ma anche di alleggerire l'ospedale Santo Stefano e in particolare il pronto soccorso da interventi non urgenti.