28.06.2021 h 14:08 commenti

Distretto San Paolo, progetto pronto da un anno ma al palo senza le risorse del governo. Biffoni sollecita il ministro

Nel corso della visita di oggi alle strutture sanitarie Covid, il primo cittadino ha chiesto a Speranza un'accelerata sul finanziamento della legge che copre la realizzazione di strutture sanitarie quali San Paolo e la nuova palazzina dell'ospedale

Il progetto esecutivo per la realizzazione del distretto-casa della salute di San Paolo è pronto da oltre un anno, il permesso per costruire pure. A mancare è la gara d'appalto per i lavori, ma senza la copertura finanziaria, pari a quattro milioni e trecentomila euro, non si può fare. Sono soldi che metterà il governo attraverso l'articolo 20 della legge 67/1988, strumento normativo con cui negli anni sono stati finanziati numerosi presidi sanitari in tutta Italia. Manca però all'appello il suo rifinanziamento. Per questo stamani, 28 giugno, nel corso della visita alle aree Covid allestite al Creaf e alle ali del Santo Stefano, il sindaco Matteo Biffoni ha chiesto una decisa accelerata al ministro della Salute Roberto Speranza (leggi)

Nei giorni scorsi da Roma sono arrivate delle richieste di integrazione della documentazione a cui l'Asl ha già risposto e questo fa pensare che non manchi molto allo sblocco dell'opera.

Fanno parte di questa partita anche gli oltre nove milioni di euro che insieme ai 10 già stanziati dal Cipe, serviranno per costruire la palazzina aggiuntiva dell'ospedale con altri 112 posti letto. A differenza del progetto di San Paolo che è ai nastri di partenza da un anno in attesa dello "start", quello per la nuova palazzina richiede ancora qualche passaggio tecnico prima di poter andare a gara per i lavori di costruzione. A breve infatti, sarà pubblicato il bando per affidare la progettazione esecutiva e inizierà l'intervento di messa in sicurezza idraulica di tutta la zona. "Con questi due interventi - afferma il sindaco Matteo Biffoni - si chiude il cerchio. Cambia completamente l'offerta degli spazi sanitari a Prato rimodulandola e arricchendola in modo significativo".

Distretto e palazzina sono state sollecitate al ministro anche dalla consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti: «Non dobbiamo dimenticarci di continuare a progettare e guardare anche al futuro oltre la pandemia – aggiunge Bugetti –. In questa provincia abbiamo le competenze giuste per farlo con fiducia, usando bene anche le risorse che arriveranno con il Recovery Fund. Ci aspettano nuove sfide nei prossimi anni, come dare la giusta identità al centro Pegaso, tramite una riflessione condivisa della Regione con la città, i professionisti e i cittadini, e come rafforzare il territorio con nuove infrastrutture di prossimità, dalle case della salute ai distretti, lavorare sulle quote sanitarie delle rsa e portare al termine il progetto della nuova palazzina dell’ospedale. A questo proposito il ministro ci ha rassicurato che presto saranno sbloccate le risorse statali attese per dare il via alle opere. Prato dunque ha le caratteristiche per diventare un centro di sperimentazione di progetti innovativi nel campo della sanità, al servizio dei cittadini per migliorarne la qualità della vita. Nostro compito, come istituzioni, è remare in quella direzione».

(e.b.)