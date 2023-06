24.06.2023 h 14:30 commenti

Distretto San Paolo, gara "lampo" per scegliere chi farà i lavori

L'Asl ha scelto una procedura negoziata che prevede l'invito alle ditte specializzata già iscritte al proprio albo fornitori. L'obiettivo è arrivare a un passo dall'apertura del cantiere entro il 2023

Sono stati necessari altri tre mesi per tradurre con una delibera Asl quanto già previsto a fine marzo dalla determina con la validazione del progetto esecutivo, ma finalmente ci siamo: la realizzazione del distretto di San Paolo va a gara. Nelle prossime ore avverrà la pubblicazione del bando. Sarà una procedura negoziata e non una gara aperta dato che siamo sotto soglia comunitaria. E' uno strumento selettivo più snello e quindi veloce, previsto dal decreto Semplificazioni del 2020, che permetterà di recuperare un po' di tempo e alleggerire il carico di lavoro sugli uffici oberati dai progetti Pnrr. La procedura infatti, durerà tre mesi anziché i sei previsti dalle gare europee e dovrebbe dare alla commissione di gara un numero minore di offerte da esaminare per scegliere la migliore. La procedura negoziata infatti, prevede l'invito alle ditte iscritte all'albo Asl con qualifica adeguata alle lavorazioni da svolgere, riducendo quindi, il perimetro dei possibili interessati. L'Asl vuole fare presto. L'obiettivo è avere il nome dell'azienda che costruirà questa struttura entro il 2023.L’importo totale dei lavori è pari ad euro 5.120.738,60 di cui euro 4.886.634,74 per lavori soggetti a ribasso e 234.103,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il quadro economico generale, comprensivo anche degli arredi e degli strumenti, è di 6.571.000 euro di cui 4 milioni coperti da fondi statali (articolo 20) e il resto da Regione e Asl. Per l’esecuzione dei lavori è previsto un termine di 630 giorni, ossia 21 mesi. Se le tempistiche venissero rispettate senza intoppi, significa che il distretto sarà terminato alla fine del 2025. Per chi abita in zona e si batte da quasi 10 anni per riportare sul territorio questo servizio cancellato dalla zona ovest con la chiusura del distretto di via dell'Alberaccio, significa attendere altri due anni, ma stavolta con la certezza di vedere ogni giorno trasformare il sogno in realtà, mattone dopo mattone.In realtà la struttura che sarà costruita nel terreno comunale tra via Toscanini e via Donizetti, offrirà molti più servizi di quelli chiusi dieci anni fa.I 1.800 metri quadrati si svilupperanno su due piani, terra e primo, e ospiteranno guardia medica, salute mentale, salute donna, ambulatori, prelievi. La struttura funzionerà 24 ore su 24, avrà la diagnostica e sarà contrassegnata da una fortissima integrazione con i medici di medicina generale.Una storia complessa e lunga seguita da vicino dalla consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti: “Un'opera tanto attesa, passata per mille peripezie, anche in parte dovute alla pandemia, ma finalmente ci siamo, riusciamo a dare il via a questo progetto fondamentale per quel territorio che lo ha tanto atteso ma non solo. Esprimo grande soddisfazione per questa svolta e spero che ora si possa andare avanti rispettando i tempi che ci siamo prefissi”.