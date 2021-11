09.11.2021 h 09:53 commenti

Distretto, il tasso di occupazione è superiore 10 punti a quello nazionale ma donne e giovani faticano ancora

Secondo i dati del Centro per l'impiego, nel primo semestre 2021 il livello di occupazione in provincia è del 68,4 %, contro il 58,1% italiano

alessandra agrati

Il distretto pratese, nonostante, la pesante crisi del settore tessile sommata a quella della pandemia, ha registrato, nel primo semestre del 2021, un livello di occupazione del 68,4%, dieci punti in più rispetto alla media nazionale e due punti a quella regionale. Il tasso di disoccupazione, invece, è inferiore del 3% rispetto a quello nazionale e leggermente migliore rispetto a quello toscano.La fotografia è stata scattata dal centro per l'impiego di Prato. “Il distretto – ha sottolineatoresponsabile della struttura di Prato e Firenze – ha saputo reagire in modo più dinamico e tempestivo rispetto ad altre realtà. Inoltre il 30% della forza lavoro è impiegato nell'industria e questo garantisce la qualità del lavoro dal punto di vista contrattuale”.Secondo i dati Istat i disoccupati sono 8mila e a essere più penalizzate sono i giovani (28,2% due punti in più rispetto alla Toscana) e le donne con un tasso dell'8,6%, un punto percentuale in più rispetto alla media regionale.Gli occupati sono 117mila e gli avviamenti al lavoro, secondo i dati del Centro, sono cresciuti del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.La differenza fra i contratti destinati agli uomini e quelli alle donne è di 567 a favore dei primi, a trovare un impiego stabile sono soprattutto i 30/44enne seguiti dai 45/59enni fanalino di coda gli ultra 60enni , mentre quelli a tempo determinato sorpassano di 1.432 unità (9.206) quelli a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i settori, ad assumere maggiormente è l'abbigliamento, seguito dai servizi, la pubblica istruzione e la sanità, distanziati ci sono il tessile e le costruzioni.L'identikit delle persone iscritte al Centro per l'impiego, ancora una volta, evidenzia che sono soprattutto le donne (55,6% rispetto al 44,4% uomini), gli stranieri invece rappresentano un quarto del totale, mentre la fascia di età più rappresentata è quella dei 35-54enni (42%), seguono gli over55 (34,3%), mentre i giovani under35 costituiscono il restante 23,7% .