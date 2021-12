14.12.2021 h 14:44 commenti

Distretto in lenta ripresa, ma preoccupa la costante chiusura delle imprese tessili

Presentato il primo report dell'Osservatorio economico nato da un progetto di Confartigianato, Cna e Confindustria Toscana Nord. Pesano i costi energetici, dei trasporti e delle materie prime, oltre alla carenza di figure specializzate e di una nuova generazione di imprenditori

Segnali di ripresa del distretto tessile che, però, sono ancora lontani da quelli del pre pandemia. Confrontando i dati fra il primo trimestre e il secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, le esportazioni dei prodotti tessili sono passate dal -26,5% a - 22%, quelle della maglieria da - 20% a - 17%, le imprese tessili censite sono 1.800 con un trend negativo del 3,7%.

Le aziende attive nella provincia di Prato sono 28.799 (-0,4% rispetto al 30 settembre 2020), le confezioni sono 4.460 (+1,5%), flette in generale il commercio con 7.009 imprese (-0,7%), ma a soffrire maggiormente sono i negozi di vicinato (-2%).

Sul fronte della produzione, l'industria tessile continua ad essere in affanno restando al di sotto di 5 punti percentuali rispetto al 2019. I dati sul fatturato delle imprese artigiane confermano una certa sofferenza del comparto tessile, anche se a partire dal secondo trimestre 2021 in alcuni casi si registra un recupero. Tiene il mercato del lavoro, dove crescono i contratti a tempo determinato e il saldo fra avvi e cessazioni resta positivo, ma oltre a mancare le figure specializzate scarseggiano anche le nuove generazioni di imprenditori.

La fotografia è stata scattata dal primo rapporto dell'Osservatorio economico voluto da Confartigianato, Cna, Confindustria Toscana Nord, con la collaborazione di Irpet, Intesa San Paolo, Camera di Commercio di Prato Pistoia e sostenuto da Ilaria Bugetti presidente della seconda commissione permanente Sviluppo Economico in Regione.

"Assistiamo a un recupero in corsa - ha sottolineato Leonardo Ghezzi vice presidente Irpet e curatore dello studio - ma la distanza da colmare rispetto al pre pandemia è ancora lunga. Diminuiscono le imprese tessili e questo ci preoccupa perchè indebolisce il sistema. La parte tradizionale del tessuto si è assottigliato. Speriamo nel riallineamento dei dati a fine 2022"

Flussi che verranno elaborati sistematicamente ogni trimestre per fornire dati in tempo reale alle imprese e alle istituzioni rispetto a tre grandi temi: demografia delle imprese, lavoro e produzione industriale, a cui si aggiunge un argomento di attualità, che per il primo report è il grado di digitalizzazione delle imprese pratesi. .

La realizzazione dell'Osservatorio economico è frutto di una stretta collaborazione fra le associazioni di artigiani e industriali. "Durante la pandemia - ha sottolineato Luca Giusti presidente di Confartigianato Prato - abbiamo capito l'importanza di una corretta informazione, con questo nuovo strumento, consegnamo agli imprenditori e alle istituzioni un quadro preciso dell' andamento del distretto, e lo facciamo in tempi brevi, perchè il problema dei dati è che spesso arrivano già vecchi".

Il risultato del report, nonostante evidenzi una lenta ripresa, viene letta in chiave positiva da Francesco Marini di Confindustria Toscana Nord ; "Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, ma la lenta ripresa rischia di essere azzoppata dai costi dei trasporti, delle materie prime e dell' energia. Dobbiamo ristrutturarci e trasferire a valle il valore aggiunto nel rispetto della filiera."

A rallentare la ripresa anche il cambio generazionale: "Gli imprenditori invecchiano e non abbiamo nuove generazioni pronte a prendere il loro posto - è l'allarme lanciato da Claudio Bettazzi presidente di Cna Toscana Centro- la reddittività delle imprese è molto bassa e questo è sicuramente un deterrente. Anche per quanto riguarda la ricerca di alcune figure specializzate riscontriamo difficoltà ogni giorno".

L'osservatorio è stato realizzato anche con l'impegno di Ilaria Bugetti:"Un lavoro prezioso di analisi - ha sottolineato - che ho subito condiviso perchè aiuta la Regione a indirizzare in modo efficace i i bandi legati al Pnrr, ma la vera partita è quella dei fondi strutturali per i prossimi sette anni, il mio impegno è quello di destinarne almeno il 60% alle imprese".