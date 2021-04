30.04.2021 h 17:51 commenti

Distretto in difficoltà e che non riesce a dare lavoro ai giovani laureati e diplomati: la cruda fotografia di Irpet

L'analisi dell'Osservatorio sulla realtà imprenditoriale pratese mette in evidenza la scarsa redditività e la progressiva emorragia dei vari anelli della filiera tessile

Il distretto pratese incide sul valore aggiunto della Toscana con oltre 5 miliardi di euro, a fronte degli 8 attivati al suo interno, me è quello con la minor redditività, processo che ha innescato un percorso vizioso di riduzione degli investimenti. A dirlo i dati dell'analisi 2Vulnerabilità e Resilienza del sistema locale" condotta dall'Osservatorio Irpet.

Un risultato che, in parte, può essere spiegato sia per la vocazione produttiva verso un monoprodotto, il tessile, sia per le maggiori difficoltà legate al cambio generazionale. Problemi che nascono da lontano, ma che sono stati acuiti dalla pandemia rivelando la fragilità del sistema ulteriormente sofferente anche a causa della forte vocazione all'export.

Le premesse da cui lo studio parte è l'analisi, tra il 2004 e il 2018, dell'emorragia dei vari anelli della filiera: per le filature è stata del -61% , per le tessiture del -52% , per il finissaggio del - 39%, per la maglieria del -31%, invece si registra una crescita del 110% per le confezioni e ancora, nello stesso arco temporale, hanno sofferto soprattutto le microimprese, quelle con meno di dieci dipendenti . La mortalità delle aziende tessili, durante la pandemia, è stata quindi del -3,9% rispetto a quella regionale del -3,2% .

Il contoterzi ha pagato il prezzo più alto, a parità di redditività negativa all’anno di partenza; secondo l'analisi, nel giro di due anni ha una percentuale più alta di chiusure rispetto alle altre.

Un altro fattore che caratterizza il distretto è la "fuga di cervelli": nel 2019, fra gli under 35 che hanno iniziato a lavorare, il 32% lo ha fatto fuori dal distretto, sono soprattutto i laureati (41,8%) e i diplomati (39,7). Prato, non offre posizioni altamente specializzate, infatti il 70% degli under 35 che emigra sono inquadrati con mansioni molto specifiche, ma soltanto il 47% ha un contratto a tempo determinato, contro il 66% di chi resta .

"Un'analisi - ha spiegato Moreno Vignolini presidente regionale della Federazione Moda di Confartigianato- che evidenzia anche una cattiva gestione dei rapporti fra gli attori della filiera che incide sopsrattutto sui contoterzisti. E' il momento di cambiare strada andando verso le aggregazioni e la valorizzazione delle eccellenze evitando individualismi che portano alla salvezza solo per pochi". Secondo l'analisi, infatti le relazioni nel distretto sono molto fitte, quindi un eventuale shock si diffonde in modo più rapido all' interno del sistema.