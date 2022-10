10.10.2022 h 19:02 commenti

Per il distretto di San Paolo costi lievitati di quasi due milioni di euro

Saranno coperti dall'Asl Toscana centro. Il quadro economico dell'intervento quindi, supera i 6 milioni di euro. Tra poche settimane sarà pronta la gara d'appalto

(e.b.)

E' lievitato di un milione 800mila euro il costo del progetto per la realizzazione del distretto Casa della Salute di San Paolo. A causa del rincaro delle materie prime registrato negli ultimi mesi, il quadro economico per questo atteso intervento, passa da 4,3 milioni a 6,1 milioni di euro.La notizia, già nell'aria da tempo, è stata data dal direttore generale dell'Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, stamani, 10 ottobre, nel corso dell'incontro organizzato dalla Regione sui finanziamenti Pnrr. In realtà la struttura socio sanitaria che sorgerà a San Paolo, è coperta da fondi statali ex articolo 20 e solo in minima parte dal Pnrr, ma il numero uno dell'azienda sanitaria ha citato l'intervento come esempio delle difficoltà che gli enti pubblici stanno registrando per far fronte ai rincari che subiscono i progetti già in pista a causa del forte aumento dei costi delle materie prime.Un altro esempio è la nuova palazzina del Santo Stefano, lievitata di oltre sei milioni di euro . Si tratta di "fuori programma" molto salati che danno più di un gratta capo agli enti che li subiscono, alle prese con risorse limitate, e che nel caso dell'Asl Toscana Centro saranno coperti da risorse proprie attraverso l'accensione di mutui. Morello Marchese ha annunciato anche che nel giro di poche settimane si potrà procedere con la pubblicazione della gara d'appalto. Quella per la palazzina del Santo Stefano è alle battute finali.Il distretto-casa della salute di San Paolo, sorgerà nell'attuale area incolta tra via Toscanini e via Donizetti, nei pressi della scuola. Sarà a due piani, terra e primo, e ospiterà guardia medica, salute mentale, salute donna, ambulatori, prelievi. La struttura funzionerà 24 ore su 24, avrà la diagnostica e sarà contrassegnata da una fortissima integrazione con i medici di medicina generale.L'edificio, in tutto oltre 1800 metri quadrati, avrà forma a "L" in modo da agevolare gli accessi dalle due strade. Il suo compito non è solo quello di servire la zona di San Paolo, che attende la struttura da oltre 8 anni, ma anche di alleggerire l'ospedale Santo Stefano e in particolare il pronto soccorso da interventi non urgenti.