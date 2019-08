26.08.2019 h 12:43 commenti

Distrae un uomo e gli porta via il telefonino, ma il derubato lo insegue e recupera la refurtiva

La vittima ha poi descritto il ladro ai poliziotti di una Volante che hanno subito riconosciuto una loro vecchia conoscenza e il malvivente è stato fermato poco dopo e denunciato per l'ennesima volta

Con una sorta di gioco di prestigio è riuscito a sfilare il telefono cellulare dalla tasca della sua vittima, ma quest'ultimo (un cinese di 40 anni) non si è perso d'animo e si è messo ad inseguire il ladro, costringendolo a disfarsi della refurtiva. Una volta rientrato in possesso del suo telefonino, il 40enne ha poi fermato una pattuglia delle Volanti, in transito all'incrocio tra via Ferrucci e via Valentini. I poliziotti, ascoltata la descrizione del malvivente, hanno subito intuito chi potesse essere. Così si sono messi a perlustrare la zona e in via Boni hanno rintracciato il sospetto: si tratta del 63enne di origine libanese da tempo protagonista delle cronache cittadine, con una lunga sfilza di denunce a suo carico e, al momento, anche l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Lo straniero è stato quindi portato in Questura e denunciato per l'ennesima volta per il tentato furto con destrezza. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.45 di ieri, domenica 25 agosto.

Edizioni locali collegate: Prato

