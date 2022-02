07.02.2022 h 10:51 commenti

Distilleria clandestina scoperta a Vernio: sequestrate 60 cisterne piene di liquore

L'intervento della guardia di finanza di Firenze in un capannone allestito abusivamente per la produzione di alcolici, fatta senza nessuna licenza. I prodotti venivano poi smerciati tra ristoranti e minimarket di Prato e Firenze



Aveva trasformato un capannone nel comune di Vernio in una vera e propria distilleria clandestina con la quale produceva bevande alcoliche a base di riso fermentato che poi vendeva tra i piccoli market e i ristoranti delle provincia di Prato e Firenze. Ma l'attività illegale di un cittadino cinese è stata interrotta dalla guardia di finanza di Firenze che ha sequestrato l'impianto e denunciato l'uomo alla Procura della Repubblica di Prato per i reati di fabbricazione e commercializzazione clandestina di bevande alcoliche fermentate e di sottrazione all’accertamento del pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche. Trattandosi di prodotti potenzialmente destinati al consumo alimentare, sono stati anche prelevati alcuni campioni al fine di procedere all’accertamento qualitativo del prodotto.

A scoprire la distilleria clandestina sono stati i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria. Hanno deciso di controllare il capannone quando hanno notato un considerevole volume di vapore fuoriuscire dal tetto. All'interno dell'immobile sono state trovate così diverse sofisticate apparecchiature utilizzate per la produzione di bevande alcoliche, tra cui la caldaia per la fermentazione e macchinari per la cottura a vapore, per la pastorizzazione e per il filtraggio del prodotto semilavorato.

Secondo quanto accertato, tutta la lavorazione veniva fatta senza nessuna licenza. Le Fiamme Gialle hanno quindi sottoposto a sequestro i locali, le attrezzature oltre a 60 cisterne contenenti, complessivamente, circa 85 tonnellate tra materie prime e semilavorati nonché 5.700 taniche di plastica e recipienti contenenti 26.000 litri di prodotto finito, presumibilmente destinato alla distribuzione.