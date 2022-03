16.03.2022 h 17:34 commenti

Dissequestrate le quote dell'Ac Prato, il provvedimento del giudice già depositato alla Camera di Commercio

Il presidente Commini ha regolato i conti con l'ex direttore generale e così facendo ha annullato i presupposti alla base del sequestro conservativo chiesto da Scent of Work. Prossima tappa il 14 aprile quando al tribunale di Roma si discuterà l'istanza di fallimento della Commini Group

Colpo di spugna al sequestro conservativo delle quote dell'Ac Prato. Il tribunale di Firenze ha dissequestrato il pacchetto azionario della società dopo che il presidente, Stefano Commini, ha regolato i conti con l'ex direttore generale, Ivan Reggiani, che reclamava circa 250mila euro. Il contenzioso è chiuso, le quote del Prato e dunque l'intero capitale sociale è salvo e il provvedimento emesso dal giudice Carlo Carvisiglia della terza sezione civile del tribunale di Firenze è stato già depositato alla Camera di Commercio per cancellare la trascrizione. Il pagamento di quanto chiesto da Reggiani attraverso la sua Scent of Work, ha di fatto annullato i presupposti alla base del sequestro conservativo: Commini ha prodotto tutti i documenti utili a dimostrare l'avvenuto saldo e il giudice, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data dell'udienza inizialmente fissata per discutere il blocco delle quote (23 marzo) ha emesso la sentenza.

La lite tra il presidente dell'Ac Prato e l'ex direttore generale è scoppiata qualche mese fa quando c'è stato il divorzio e ognuno ha preso la propria strada. Una lite a suon di carte bollate: non solo l'istanza di sequestro conservativo delle quote, ma anche quella di fallimento della Commini Group presentata, sempre da Reggiani, al tribunale di Roma con un'udienza già fissata il 14 aprile. Stefano Commini ha fatto sapere che chiederà la revoca del procedimento.



