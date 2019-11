26.11.2019 h 17:31 commenti

Dispositivi anti abbandono, il Comune di Montemurlo promuove una serie d'incontri nelle scuole

La Municipale incontrerà i genitori dei bambini che frequentano gli asili nido, le scuole dell'infanzia e gli spazi gioco per cercare di fare chiarezza sulla normativa entrata in vigore il 7 novembre

Continuano le iniziative promosse dal Comune di Montemurlo per cercare di fare chiarezza sui dispositivi anti abbandono dei seggiolini destinati ai bambini fino a quattro anni.

Il primo appuntamento è per mercoledì 27 novembre alle ore 17,30 alla scuola dell'infanzia Loris Malaguzzi di via Rosselli a Montemurlo; l'incontro è rivolto ai genitori del nido Tata badà, alla scuola dell'infanzia Malaguzzi e allo spazio gioco Le meraviglie di Alice. Il 29 novembre alle ore 17,30 il comandante della Municipale, Gioni Biagioni, incontrerà i genitori alla scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore (piazza Contardi- Montemurlo) e nella stessa occasione saranno coinvolti anche i genitori del nido Baby park. Il 3 dicembre l'incontro con la municipale si svolgerà alla scuola dell'infanzia G. Deledda (via G. Deledda, 9) al quale sono invitati a partecipare anche i genitori dello spazio gioco Il libro parlante. Il 13 dicembre l'incontro si svolgerà alla scuola dell'infanzia Tintori di via Micca a Bagnolo, al quale possono partecipare anche i genitori dello spazio gioco La casa di topolino. Infine il 16 dicembre alla scuola dell'infanzia Giorgetti di via Venezia 26 a Oste si terrà l'ultimo incontro informativo che coinvolgerà il nido Piccino picciò, il nido privato Il regno di Mangionia, la scuola dell'infanzia Giorgetti e la scuola Ilaria Alpi di piazza Amendola e lo spazio gioco privato Marli di via Scarpettini



Montemurlo

