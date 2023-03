27.03.2023 h 13:16 commenti

Dispersione scolastica, metà degli Istituti comprensivi sono senza finanziamenti Pnrr

Tra gli esclusi anche l'Ic Don Milani, dove il rischio abbandono scolastico è molto alto. il preside Tito: "Lavoreremo in rete con gli istituti superiori per progetti di orientamento consapevole". Al Cipia crescono i minori iscritti, si consolida il progetto con il Buzzi

alessandra agrati

Nonostante Prato sia la provincia italiana con la più alta percentuale di studenti stranieri, e quindi a rischio dispersione scolastica, solo la metà degli istituti comprensivi ha ottenuto fondi destinati alla lotta contro l'abbandono.Tra gli esclusi anche la Don Milani, scuola dove il rischio abbandono, proprio per la tipologia di studenti è molto alto. “Ho inviato una lettera all'Ufficio regionale scolastico per avere chiarimenti sul criterio adottato– spiega il dirigente– sembra che ci sia anche quello del numero di alunni delle medie, e questo tornerebbe. Ci dispiace di non poter utilizzare i fondi per questa attività, ma stiamo lavorando in rete con le scuole del polo di via Reggiana per un progetto finalizzato a un orientamento consapevole: molti dei nostri alunni sono ripetenti e quindi è necessario che scelgano il percorso delle superiori in modo oculato, per evitare altri problemi”. Alta possibilità è quella di inserirsi nella progettazione degli altri istituti comprensivi.Tra le scuole superiori escluse ci sono invece il Buzzi e il Copernico. “Vuol dire – spiega il dirigente scolastico dell'istituto tecnico– che il livello della preparazione dei nostri alunni è alta. Quindi vediamo l'esclusione come un elemento positivo, anche se ci sono comunque alcune criticità. Probabilmente meno pesanti rispetto ad altri istituti”.Se le scuole si impegneranno nella progettazione per spendere i fondi Pnrrr al Cipia (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) il numero di minori iscritti ai corsi è del 12,26% “Sono ragazzi, molti anche italiani, che arrivano alla nostra scuola – spiega il dirigente- su segnalazione degli assistenti sociali o delle cooperative impegnate in progetti per i ragazzi . Purtroppo resta ancora una grande fetta di minori che non vengono intercettati. Prima della pandemia avevano percentuali più alte, ma al tempo avevamo la possibilità di fare attività in deroga anche per i quindicenni. Avevamo proposto corsi specifici che hanno avuto un buon successo di frequenza”.Gli iscritti ai corsi per quest'anno scolastico sono 1.240, il 95% è straniero. Molti i cinesi che frequentano i corso di alfabetizzazione grazie al passaparola della comunità, buona anche la partecipazione al progetto sperimentale con il Buzzi, nato lo scorso anno, e la proposta formativa al carcere della Dogaia dove gli iscritti sono 200. “Per loro abbiamo organizzato anche un corso di barbiere per cercare di dargli una mestiere a fine pena. E' stata una richiesta venuta direttamente dal dirigente della Casa circondariale, come quella di organizzare, oltre al corso di studio , anche laboratori”Diverso il progetto realizzato in collaborazione con il Buzzi che prevede la possibilità di frequentare il biennio: gli insegnanti delle materie specifiche sono quelli di viale della Repubblica. Al termine del corso si può accedere al triennio serale oppure ottenere un riconoscimento spendibile nel mondo del lavoro. “ L'idea – sottolinea Botes – è di recuperare una parte di ragazzi che non hanno completato l'obbligo formativo dei 16 anni, ma anche di offrire nuove opportunità a chi un diploma lo ha già, ma vuole riconvertirsi dal punto di vista lavorativo”. Per ora non ci sono altri progetti in cantiere ma la porta per tutte le scuole superiori resta aperta, anche se rimane il problema dell'organico e della sede. “ Per l'assegnazione degli insegnanti- spiega il dirigente – si segue il criterio delle sede noi siamo gli unici in Italia ad averne una sola e quindi, di conseguenza, pochi docenti. Servirebbe quindi un'altra struttura, anche perchè gli spazi a disposizione alle Mazzoni sono ormai insufficienti. Torniamo a fare un appello a Comune di Prato e Provincia che si attivino in modo da poter estendere ulteriormente la nostra offerta formativa”.La dispersione scolastica è legata anche alla conoscenza della lingua, molti dei progetti delle scuole insistono su questo aspetto. Per quanto riguarda l'integrazione a scuola, è stato istituito il sistema di rete che prevede l'accordo e la collaborazione del Ministero della Pubblica Istruzione, della Regione Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, di tutti i Comuni dell'Area pratese, dei 14 Istituti comprensivi, del Coordinamento diocesano delle scuole paritarie e delle 9 scuole superiori del territorio che prevede anche lo sportello di mediazione linguistico-culturale che nel 2022 ha registrato 1148 ore e i laboratori linguistici che durante l'anno scolastico in corso sono stati frequentati da 1813 alunni di primarie e secondarie di primo grado.Sempre sul fronte della dispersione scolastica sono in corso altri due progetti uno finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e l'altro Cieli in Città di cui il Comune di Prato è capofila.Nessuna possibilità, per ora, di ricostruire l'osservatorio scolastico provinciale, uno strumento che potrebbe aiutare le scuole nel pianificare nuove attività contro la dispersione scolastica.