Disoccupati e cassa integrati, al via le domande per i voucher formativi

E' previsto un importo massimo di 3mila euro, fruibile per una sola volta, e offre la possibilità di frequentare corsi per il rilascio di qualifica professionale, percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze, alla formazione obbligatoria. Iscrizioni online sul sito della Regione

Sono aperti gli avvisi per il finanziamento di voucher formativi individuali destinati a persone disoccupate iscritte al Centro per l’Impiego e a lavoratrici e lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.

La misura rientra nel Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana concertato con le parti sociali. La dotazione complessiva ammonta a circa 3 milioni e 667 mila euro di cui oltre 125mila destinati a Prato

Per ogni voucher è previsto un importo massimo di 3mila euro, fruibile per una sola volta, e offre la possibilità di frequentare corsi per il rilascio di qualifica professionale, percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze, alla formazione obbligatoria, all’acquisizione di competenze tecnico-professionali, o al conseguimento di patenti di guida superiori alla B e all’abilitazione professionalizzante rilasciata dalle autoscuole.