Disinfestazione biologica contro le zanzare, la scelta ecologica di Carmignano

Un procedimento meccanico che non utilizza pesticidi, ma crea una pellicola sulla superficie dell' acqua togliendo ossigeno alle zanzare. Consegnato anche un kit ai cittadini per utilizzarlo nei giardini e negli spazi privati

Dopo una prima sperimentazione avviata nel 2017 e visti i risultati positivi riscontrati nel 2018, anche quest’anno il Comune di Carmignano ha scelto di effettuare il servizio di disinfestazione e derattizzazione dell’intero territorio usando prodotti biologici, a base di rosmarino e aglio e quindi non nocivi per l’ambiente e le persone.

“Siamo il primo Comune in Toscana, e tra i primi in Italia, ad aver scelto di seguire un percorso di disinfestazione completamente biologico ed ecologico, all'insegna della sostenibilità ambientale e della tutela della salute dei nostri concittadini - ha spiegato il sindaco Edoardo Prestanti -. Alla luce dei risultati positivi che confermano il funzionamento di queste pratiche eco friendly, anche quest'anno abbiamo quindi deciso di proseguire questo percorso di lotta alle zanzare totalmente biologica ed ecologica. Si tratta di interventi che, oltre a rendere un servizio, tengono in considerazione la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente che ci circonda”.

E così nei prossimi giorni la ditta incaricata eseguirà un primo intervento di disinfestazione preventiva contro la processionaria del pino con trattamenti biologici. Due invece sono le tipologie di intervento adoperate sul fronte della disinfestazione antizanzara: larvicida, con l’immissione nelle caditoie, ristagni d’acqua e tombini di uno specifico composto eco-friendly che creerà una sorta di pellicola sullo strato d’acqua dove le zanzare sono solite deporre, impedendo così alle larve di respirare. La durata dell’azione del composto è circa un mese, trascorso il quale l’operazione sarà ripetuta, per un totale di otto passaggi sull’intero territorio comunale. La seconda è quella repellente contro le zanzare adulte, che prevede l’uso di specifici macchinari capaci di creare una nebbia repellente per le zanzare, composta da una miscela di estratti naturali disciolti in soluzione acquosa. Un metodo innovativo che sarà effettuato in orario serale e verrà ripetuto ogni settimana, per ventisette volte, da aprile a ottobre, con interventi che andranno a coprire tutte le zone di competenza del Comune. Il progetto prevede infine sei operazioni di derattizzazione sul territorio, interventi che sono iniziati a febbraio e proseguiranno fino a dicembre.

"Fondamentale in questo percorso è la collaborazione di tutti i cittadini: noi stiamo intervenendo con azioni di bonifica mirate, ma il primo e più efficace strumento per combattere le zanzare è quello sicuramente della prevenzione - ha aggiunto l’assessore all'Ambiente Federico Migaldi -. Abbiamo perciò deciso di portare avanti anche quest'anno una campagna di informazione e sensibilizzazione per far conoscere a tutti questa pratica eco-friendly di lotta alle zanzare e andremo nelle varie frazioni per incontrare la cittadinanza, spiegare loro cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare tutti insieme".

Il Comune ha infatti promosso anche quest’anno cinque incontri informativi con i cittadini, durante i quali saranno consegnate alla popolazione delle compresse di Aquatain, un prodotto ecologico innovativo per la lotta alle zanzare, e sarà spiegato loro come e quando utilizzarle. Gli appuntamenti si terranno il 6, 13 e 27 aprile, il 4 e l’11 maggio.

“I risultati ottenuti da questa sperimentazione ci rendono davvero felici – ha concluso Andrea Risaliti de La Saetta – in quanto mettono in luce che anche il settore della disinfestazione può finalmente guardare all’ambiente e al futuro. I dati emersi dai monitoraggi hanno infatti messo in luce che i prodotti eco-friendly sono più efficaci nel tempo, meno inquinanti e non interferiscono con gli animali non bersaglio e con le persone. E anche la popolazione risulta essere sempre più attenta verso questi processi di disinfestazione e derattizzazione biologica, questo è dimostrato dall’alta partecipazione agli incontri fatti lo scorso anno e dalle interazioni avute sui social network”.







