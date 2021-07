22.07.2021 h 10:32 commenti

Disguido sull'orario dell'appuntamento, paziente oncologica cacciata in malo modo dal medico

La denuncia di una signora: "Dalla rabbia mi sono messa a piangere". L'Asl ha subito fissato una nuova data per la visita e si è scusata per il modo in cui la donna è stata trattata

Un disguido sull’orario dell’appuntamento e l’oculista ha fatto saltare tutto nonostante si trattasse di una visita chiesta dall’oncologo per alcune problematiche legate alla chemioterapia. L’Asl ha poi posto rimedio trovando alla donna un nuovo appuntamento entro pochi giorni, ma le modalità in cui si sono svolti i fatti non sono piaciute alla paziente che ha contattato Notizie di Prato per denunciare quanto le è accaduto.

I fatti risalgono a giovedì scorso, 15 luglio. La nostra lettrice, paziente oncologica, aveva una visita oculistica post chemioterapica. Si è presentata alle 8.30, ma all’accettazione le è stato detto che l’appuntamento era alle 7.30. “Strano, io sono sicura che l’operatrice del Cup al telefono mi ha detto 8.30 - afferma la donna - e tra l’altro sono abituata, purtroppo, a prendere appuntamenti per le visite. In più non ho ricevuto l’sms consueto che il Cup manda come promemoria. Ma ammettiamo che l’errore sia stato mio, mi chiedo: si trattano così le persone?”.

L’oculista era presente in sede e stava visitando un’altra paziente, ma quando l’operatrice dell’accettazione gli ha fatto presente il problema, si è rifiutato di recuperare l’appuntamento: “Lo ha fatto anche in modo molto sgarbato - racconta la donna - affermando che aveva 20 minuti a paziente e che poi doveva operare. Eppure la sala d’aspetto era vuota. Poi ha invitato l’impiegata ad allontanarmi. Tanta è stata la rabbia che mi sono messa a piangere. Avevo bisogno di quella visita, me l’ha chiesta l’oncologo. Ho accettato di farla a Vernio perché altrimenti avrei dovuto aspettare l’anno nuovo per Prato e per un disguido, che può capitare, è saltato tutto”.

Tornata in città, la donna ha contattato l’urp dell’Asl per segnalare l’accaduto. L’azienda ha subito posto rimedio fissando un appuntamento per questa settimana al centro Giovannini. “Il problema è stato risolto - afferma - ma ho chiamato la redazione perché non voglio che succeda di nuovo, a me e agli altri. Sono stata trattata malissimo. Il medico non ha avuto un modo appropriato di gestire la cosa. Non è così che si tratta una paziente anche alla luce dei motivi della visita”. Contattata da Notizie di Prato, l’Asl ha ribadito che l’orario dell’appuntamento era per le 7.30 e ha precisato che il medico era impossibilitato a recuperare la visita quella stessa mattina per un’agenda fitta di impegni, ma che si scusa per il modo in cui la donna è stata trattata.