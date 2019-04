03.04.2019 h 09:00 commenti

Discariche abusive, maxi operazione interforze a Paperino. In azione anche un elicottero

Carabinieri forestali, polizia municipale e unità cinofile sono impegnate dall'alba nella zona di via del Pozzo-cimitero, nota per la presenza di siti di stoccaggio rifiuti non autorizzati. Solo pochi giorni fa è scoppiato anche un vasto incendio

È in corso dall'alba di stamani, 3 aprile, un maxi controllo ambientale coordinato dai carabinieri della Forestale nella zona del cimitero di Paperino a sud di Prato, nota per le numerose discariche abusive presenti.

Sul posto stanno operando polizia municipale e carabinieri anche con l'aiuto di un elicottero e unità cinofile. Solo due settimane fa nell'area interessata dal blitz di stamani, è scoppiato un incendio che ha attaccato materiale plastico, masserizie varie e persino vecchie roulotte stoccate da molto tempo in via del Pozzo.

L'operazione, disposta dalla procura, sta andando avanti da alcune ore. In passato alcuni appezzamenti erano già stati sequestrati, adesso l'intervento è molto più ampio e riguarda una vasta porzione di terreno, trasformato in discarica a cielo aperto.

Da tempo i residenti della frazione lamentavano non solo la presenza dei rifiuti ma anche continui roghi notturni, utilizzati probabilmente per distruggere l'immondizia. Proprio per questo sta partecipando all'operazione anche Arpat per le indagini sui terreni alla ricerca di contaminazioni.

