Discarica abusiva vicino all'Ombrone, consigliere comunale di FdI presenta un esposto ai carabinieri

Succede a Poggio a Caiano dove Valentina Lanzilotto denuncia l'abbandono di inerti, sanitari e tubi in metallo lungo il percorso pedonale in via Michelangiolo. "Da tre mesi aspetto notizie dall'amministrazione comunale sulla proprietà del terreno in questione, ma ho ricevuto solo silenzio. Eppure è lo stesso Comune che progetta un territorio green"

“Una discarica abusiva che cresce nel silenzio dell'amministrazione comunale”. E' la denuncia di Valentina Lanzilotto, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Poggio a Caiano che tre mesi fa, dopo aver ricevuto segnalazioni sulla presenza di rifiuti in via Michelangiolo, lungo il percorso pedonale che porta all'argine del torrente Ombrone, ha chiesto al Comune informazioni sulla proprietà del terreno.“Ho chiesto tramite accesso agli atti di conoscere la natura della proprietà in questione – spiega Lanziolotto – ma ancora oggi, a metà gennaio, dopo tre mesi, non ho ricevuto risposta. Visto l'aggravarsi della situazione di degrado con la comparsa di nuovi rifiuti come tubature in metallo, sanitari, lavandini e mattonelle, e soprattutto visto il silenzio dell'amministrazione comunale, ho presentato una interrogazione per avere le informazioni che ho chiesto e ho presentato un esposto ai carabinieri per denunciare l'abbandono di rifiuti. Non è accettabile – conclude il consigliere comunale di Fratelli d'Italia – che nello stesso Comune dove si progetta la piantumazione di nuove aree a verde pubblico, grazie tra l'altro ad un Ordine del giorno che io ho proposto e che è stato approvato all'unanimità, esistano discariche abusive a cielo aperto. Chiedo all'amministrazione di attivarsi quanto prima per risolvere la situazione e per potenziare il sistema di videosorveglianza per evitare altro degrado”.