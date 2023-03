14.03.2023 h 10:26 commenti

Discarica abusiva alle Badie, proprio sotto gli occhi della polizia municipale

Da mesi rifiuti di ogni tipo vengono abbandonati in via Fermi: Alia li rimuove e la notte tornano ad essere lasciati. I residenti: "Tutto avviene davanti alle finestre della sede della Territoriale Sud. Possibile non ci sia modo di identificare gli incivili?"

C'è un angolo di Prato, in via Enrico Fermi vicino all'intersezione con via delle Badie, che ormai è diventato una sorta di isola ecologica fai da te e, naturalmente, del tutto abusiva. La notte vi viene lasciato un po' di tutto, dai mobili agli elettrodomestici fino agli scarti di lavorazioni tessili o edili, il giorno passano gli operatori di Alia a ripulire. E poi si ricomincia, in una sorta di gioco di guardie e ladri che finisce per pesare sulle tasche di tutti i contribuenti. Senza dimenticare il disagio per chi nella zona ci abita, costretto a convivere con rifiuti di ogni genere. "Ultimamente, poi - dicono -, anche Alia ha ridotto i passaggi. Quello che si vede nella foto, ad esempio, ha iniziato ad accumularsi venerdì e ancora non è stato tolto. L'ultimo pezzo abbandonato è stato il divano, che ieri non c'era".

La cosa paradossale è che questa discarica a cielo aperto va avanti da mesi e, praticamente, sotto gli occhi della polizia municipale, che proprio nel palazzo d'angolo ha la sede della Territoriale Sud. In pratica agli agenti basta affacciarsi alle finestre per "godersi" lo spettacolo. "Ci sono tutte le telecamere di sicurezza della Municipale - dicono ancora i residenti -. Possibile che non ci sia modo di puntarne una su quel pezzo di strada e identificare e punire gli incivili che fanno questo?".