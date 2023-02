08.02.2023 h 09:50 commenti

Discarica a cielo aperto tra Ponte a Tigliano e la zona di Iolo: sacchi neri, bidoni e rifiuti vari

Segnalazione di un lettore di Notizie di Prato che chiede un intervento immediato di rimozione di quanto abbandonato per evitare rischi di inquianamento del terreno

Sacchi neri con scarti tessili, bidoni e altri rifiuti abbandonati in via Brignani, nel tratto che separa ponte a Tigliano da Iolo, lungo l'argine dell'Ombrone.Una vasta zona trasformata in una discarica a cielo aperto è stata segnalata da un lettore di Notizie di Prato che auspica un intervento immediato di rimozione e di bonifica da eventuali rischi di inquinamento del terreno.Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sta prepotentemente tornando di attualità come dimostra la maxi discarica scoperta nei giorni scorsi a San Giusto