08.08.2023 h 12:28 commenti

Discarica a cielo aperto su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, denunciati i responsabili

La scoperta è stata fatta dalla polizia provinciale che ha individuato l'appezzamento di terra, recintato e schermato con un telo ombreggiante, nell'area a ridosso del casello autostradale di Prato est. E' la stessa zona dove qualche settimana fa è stato rinvenuto un deposito abusivo di veicoli da rottamare

Polizia provinciale di nuovo al lavoro nell'area a ridosso del casello autostradale di Prato est, tra la Declassata e l'area di via del Beccarello. Su delega della procura, nei giorni scorsi, è stato ispezionato un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, completamente recintato e schermato lungo tutto il perimetro da un telo ombreggiante. All'interno del terreno, circa 770 metri quadrati, è stata rinvenuta una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere: mobili, materassi, elettrodomestici, sanitari, inerti, pneumatici, cavi elettrici, motori, batterie per auto, bombole di gas e un camion. Sull'area sono stati trovati anche alcuni box e banchi da lavoro attrezzati per quella che è apparsa essere un'attività di gestione abusiva dei rifiuti. A preoccupare la possibilità di una infiltrazione di liquidi dannosi nel terreno. Tutto è stato sequestrato. I proprietari dell'appezzamento e i responsabili della gestione dei rifiuti sono stati denunciati. Poche settimane fa la polizia provinciale era intervenuta nella stessa zona per la presenza di un deposito non autorizzato di auto da rottamare ( leggi ).