Un parcheggio pubblico trasformato in discarica a cielo aperto. Succede in via Elena Berruti e la denuncia arriva da padre Anton Mihai pastore della Chiesa Ortodossa che prima di rivolgersi a Notizie di Prato, ha contattato il Comune per segnalare il problema.Rifiuti ingombranti di vario tipo, ma soprattutto scarti edili, sono accatastati da oltre un mese davanti alla chiesa di Santa Antasia."Una situazione di degrado - spiega il pastore - che voglio denunciare non solo come rappresentante di una comunità religiosa molto numerosa, ma anche come privato cittadino" .