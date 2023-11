Il tabellino: Prato – S.Angelo 0-4

Prato: Balducci; Casucci (32’ s.t. Vitale), De Pace, Angeli, Stickler; Piccoli (12’s.t. D’Agostino), Cela; Mobilio (19’s.t. Moussaid), Marangon (44’p.t. Gemignani), Oliverio (1’s.t. Limberti); Tedesco. A disposizione: Fogli, Strada, Nocentini, Trovade. Allenatore: Novelli.

S.Angelo: Nucci; Confalonieri, Ugge, Bernini (35’s.t. Malanga), Ortolan; Gomez (1’s.t. Mecca), Renda, De Angelis; Bramante (28’s.t Mariani), Gobbi (30’s.t. Principe), Lanzi (19’s.t. Grandinetti). A disposizione: Maccherini, Rusconi, Pecorini, Fontana. Allenatore: Palo.

Arbitro: Amadei di Terni. Assistenti; Mansutti di Basso Friuli e Carlevaris di Trieste.

Marcatori: 23’p.t.Lanzi, 41’ e 11’s.t.Ugge, 16’ Gobbi.

Note: pomeriggio freddo ma soleggiato. Spettatori 300 circa (40 nel settore ospiti). Ammoniti: Gomez (1’p.t.), Tedesco (24’s.t.), Angoli: 3-5. Recupero: 3’p.t.; 4’s.t.

Dopo la vittoria sul campo di San Giuliano, il Prato torna al Lungobisenzio affrotnando il Sant'Angelo, altra squadra lombarda. Dopo 2' Cela conclude di poco alto sopra la traversa. Un minuto dopo su punizione Mobilio impegna Nucci (l'ex) che salva sulla linea (biancazzurri a protestare perché per loro la palla era entrata). Al 7’ Ugge salva ancora sulla linea dopo una splendida azione individuale di Mobilio. Prato che parte benissimo e Piccoli al 13’ dal limite con un gran fendente sfiora il palo. La gara, dopo la sfuriata iniziale, si fa più equilibrata. E il Sant’Angelo ne approfitta andando in vantaggio al 23’ con un tiro dal limite di Lanzi che batte Balducci (0-1), a conferma di come la squadra laniera non riesca a concretizzare quello che gli capita davanti e come sia fragile in determinate circostanze in difesa. La compagine di Novelli non reagisce, anzi fra i fischi subisce il secondo gol di Ugge sugli sviluppi di un angolo battuto da De Angelis al 41’ (0-2). Al riposo Prato sotto di due gol e con Marangon sostituito per infortunio da Cela a pochi istanti dall’intervallo (accertamenti per lui in Ospedale). La ripresa non vede alcuna reazione laniera, anzi Ugge segna (0-3) al 12’ sempre sugli sviluppi di una palla inattiva, proprio come sul 2-0. Ma non è finita, una squadra letteralmente in barca, senza né capo né coda, becca il quarto gol al 16’ con Gobbi che da sotto misura batte Balducci (0-4). Addirittura sono i rossoneri a sfiorare il quinto gol e con i tifosi lombardi a fare gli ‘olé’ sui passaggi orizzontali negli ultimi 5 minuti. Per il Prato si vede solo un tiro del giovane Moussaid dal limite e tanta mediocrità. Una prestazione così abulica in casa non si ricordava da una vita ed è la conferma che il gruppo si è sciolto come neve al sole, peggiorando lo scempio del derby (difficile, oggettivamente, ma la squadra ce l’ha fatta). Unica nota positiva lo striscione della curva Ferrovia Matteo Ventisette che, nella giornata dedicata contro la violenza alle donne, recitava: “Se questo è un uomo, io non sono un uomo, ciao Giulia”. Per il resto, la sensazione è che questo gruppo non abbia più nulla da dire, società e staff tecnico non sono in grado stimolarlo e a questo punto appare inevitabile uno ‘sprofondo biancazzurro’ che nella storia mai era stato così pesante. Alla fine, contestazione forte dei tifosi al fischio finale ma con la sensazione che i giocatori lanieri non abbiano ancora capito la gravità della situazione, vivendo in un mondo tutto loro. E meno male che il ritornello piùvolte sciorinato nelle conferenze stampa era quello di credere nel senso di appartenenza alla piazza e alla città.