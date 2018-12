18.12.2018 h 11:32 commenti

"Disabilità a Prato: una questione sociale": serata organizzata dai Giovani Democratici insieme alle associazioni

L'appuntamento è questa sera alle 21 alla Casa del Popolo di Coiano. Al centro del dibattito le problematiche relative alla mobilità e all'inclusione in città

I Giovani Democratici di Prato hanno organizzato per stasera, martedì 18 dicembre, alle 21 alla Casa del Popolo di Coiano (via Bisenzio a San Martino, 5), una serata dal titolo "Disabilità a Prato: una questione sociale", per parlare di disabilità fisica e mentale insieme alle realtà che si occupano del tema sul territorio. Al centro della serata le problematiche relative alla mobilità e all'inclusione in città in una prospettiva sociale e culturale. Ospiti dei Gd Prato, le associazioni Polisportiva Aurora Onlus, Il Geranio, Rotelle Attive, Arca Prato, Pangea, Special Team, Orizzonte Autismo e Fondazione Opera Santa Rita.

