Disabile in carrozzina bloccato in casa da una settimana: vive al terzo piano ma l'ascensore è rotto

La protesta di un anziano lettore che vive in via Capitini e da giorni chiede all'amministratore e al gestore della manutenzione di riparare il guasto

L'ascensore del civico 50 di via Capitini a Galciana non funziona da una settimana. Per un condomino anziano e disabile che si muove solo in carrozzina e abita in un appartamento al terzo piano, significa non poter uscire di casa e cosa ancora peggiore, dover rinunciare alle visite già programmate con il fisioterapista Asl. Preso dalla disperazione per un problema che sembra non trovare immediata soluzione, ha chiamato la redazione di Notizie di Prato: "Ho chiamato l'amministratore di condominio e la ditta che si occupa della manutenzione. – racconta il 73enne – Ho più volte sollecitato ma siamo al solito punto: l'ascensore non funziona e nessuno mi sa dire quanto durerà questa situazione. Come faccio ad andare a fare le cure fisiche di cui ho bisogno? Sono costretto a rinunciarvi. Perchè questi ascensori non vengono cambiati? Hanno 35 anni".

L'edificio di via Capitini è composto da alloggi popolari e privati. Non è quindi gestito da Epp che in questo caso rappresenta solo i condomini che vivono negli appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Secondo quanto accertato da Notizie di Prato, l'amministratore condominiale privato ha ricevuto e accettato il preventivo presentato dalla ditta di manutenzione lo scorso 18 dicembre. Il problema è trovare i pezzi di ricambio necessari per far ripartire l'impianto. I tanti interventi effettuati nel post alluvione, hanno determinato la fine delle scorte ed essendo ascensori vecchi, trovare altri pezzi richiede tempo. Un bel problema per chi ha una disabilità motoria e vorrebbe vivere la propria vita nel modo più indipendente possibile.

Secondo quanto comunicato poi nel pomeriggio a Notizie di Prato, il pezzo è arrivato e il ripristino sarà effettuato il 27 dicembre. Per le festività natalizie quindi il 73enne dovrà stare chiuso in casa.





