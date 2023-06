16.06.2023 h 08:46 commenti

Diritto alla salute, appello di Cgil, Arci e Anpi a partecipare alla manifestazione del 24 giugno

Manifestazione nazionale a Roma per la difesa del diritto alla salute. Si tratta della prima delle due grandi iniziative promosse da associazioni, sigle sindacali e movimenti. Prossimo tema il lavoro con un evento in programma a settembre

